(Друкуємо мовою оригіналу)

«Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен и у нас было Приднестровье или Абхазия. Но я не могу гарантировать на 100%, что этого не произойдет», – заявил на прошлой неделе на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский. Если Зеленскому из-за действий России придется заморозить конфликт, что это будет означать для Украины? И как Украина планирует заканчивать войну на Донбассе?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил главный редактор интернет-издания «Остров», дончанин Сергей Гармаш.

– Сергей, какое у вас впечатление относительно позиции по Донбассу у Владимира Зеленского?

– Я не согласен с его позициями, оценками. Из самого простого, когда ему сказали, что предоставление особого статуса может вызвать гражданскую войну – я так не думаю, сказал президент, в обществе есть запрос на мир.

Есть свежий опрос, который показывает, что 60% украинцев не хотят особого статуса. И с чего Зеленский взял, что есть запрос на мир или на войну. У нас в 2014 году был запрос на войну? Мы всегда хотим мира.

Я считаю, что есть угроза гражданской войны, если будет предоставлен особый статус так, как это прописано в Минске. Возникает масса вопросов. Особый статус подразумевает свою прокуратуру, свою милицию, свои суды, особые отношения с Россией. Приезжает наш участник АТО туда, он воевал, военное положение у нас не объявлено, его там запросто могут арестовать и судить в их так называемом «украинском суде». А Россия уже будет ни при чем.

Сейчас в Донецке стало не намного меньше людей, чем было до войны. Но это не значит, что все вернулись, кто выехал. Они замещены, с окраин так называемой «ДНР», вымирающих городов все едут в так называемую «столицу». Но где они живут, в чьих домах? Там велось строительство? И вот сейчас объявляется, что эта территория нам возвращена, люди возвращаются, а в их домах уже живут. Это не повод для конфликта?

Или приехал я, известный своими проукраинскими взглядами. Я возвращаюсь – и кто-то совершает на меня покушение или кому-то не нравятся мои взгляды, и там будет расследовать их «полиция»? Поводом для гражданского противостояния масса.

– То есть, «формула Штайнмайера»​ может привести к еще большему обострению?

– Несправедливый мир вызовет недовольство обеих сторон, и это вызовет очередной конфликт, но уже внутренний гражданский.

То, что сейчас делает Зеленский… Я так пониманию, у него двоякая тактика. Но если это не сработает, я прогнозирую, что нормандской встречи может и не быть. Но обострение как реакция на срыв встречи, что Украина не пошла на требования Москвы, вероятно. Потому что Москва всегда реагировала на непокорность Киева, как она считает, очередными обострения. Она всегда использовала Донбасс как инструмент военного воздействия на Украину.

– Президент России Владимир Путин в пятницу лично заявил: «Договорились о разводе сил, но никак действующий президент Украины не может обеспечить развод боевых подразделений техники. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили. Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Зеленский должен проявить политическую волю».

Как можно отводить наши войска, если Россия не гарантирует отвода своих войск

– Это говорит о том, что какие-то договоренности были. Несмотря на то, что Песков еще неделю назад заявил, что Россия не гарантирует отвода своих войск. Поэтому я попросил своего журналиста на встрече с Зеленским спросить, кого же он считает сторонами конфликта. И президент подтвердил, что он считает стороной конфликта Россию. Тогда как можно отводить наши войска, если Россия не гарантирует отвода своих войск.

Есть вероятность, что были договоренности и что было намерение отвести войска. Но благодаря тому, что приехали туда наши ветераны, это было сорвано.

Здесь повторяется ситуация, как с блокадой Донбасса. Когда поехали люди во главе с Семенченко, Порошенко выступал против и ничего не смог сделать, а потом ему пришлось поддержать. Та же ситуация сейчас у Зеленского. И эти 70% поддержки, на которые он рассчитывал, притворяя в жизнь непопулярные решения. Почему они хотят за полгода решить вопрос Донбасса, потому что у него есть это окно доверия избирателей. Эти 70% давали ему возможность, что он может реализовать непопулярные в народе Минские соглашения.

Мне кажется, у него сейчас идет период отрезвления в смысле поведения России и в смысле его электоральной поддержки.

Вообще из последних выступлений наконец стало понятно, что наша власть собирается делать. Я плотно анализирую, появился материал для анализа и тактика раскрывается.

Нашей власти нужна нормандская встреча. Чтобы она состоялась, была принята «формула Штайнмайера». Команда Зеленского считает, что на нормандской встрече они смогут убедить Путина на своих условиях, но при наличии компромиссов – особый статус, язык, уйти с территории Донбасса и закончить войну. Если это не срабатывает, то они объявляют о выходе из «Минска», из «нормандского формата» и ищут новый формат. Тогда предлагают миротворческую миссию, которая должна будет войти на всю оккупированную территорию Донбасса. Это второй вариант.

России невыгодна консервация, потому что придется тратить деньги, сохраняются санкции

И третий вариант, это консервация конфликта, Приднестровье-2.Хотя по плану Москвы, первым вариантом и должно быть Приднестровье-2. Лавров делал заявление в интервью, что это будет что-то вроде Приднестровья.

Но России невыгодны миротворцы, потому что придется уходить еще и не по ее сценарию. России невыгодна консервация, потому что придется тратить деньги, сохраняются санкции. И здесь наша властная команда подпирает Путина к принятию решения.

Слушатель: Я думаю, надо поставить твердую границу, перестать стрелять. В Приднестровье не стреляют, вот и здесь так же сделать.

– Здесь же еще вопрос моральный, не только политический. Я считаю, нельзя предавать людей, там многие ждут возвращения Украины.

Это большой миф, что если мы прекратим огонь, то по нам перестанут стрелять

И это большой миф, что если мы прекратим огонь, то по нам перестанут стрелять. Россия для того создавала эти «ЛДНР», чтобы разрушить Украину, подчинить ее России. Та сторона все равно будет стрелять.

Слушательница, Луганская область: Как сам Штайнмайер относится к последним событиям в Украине, особенно по поводу разведения войск?

– Насколько можно судить из интервью господина Штайнмайера ВВС, он сам не понимает, о чем речь. Он только сказал, что Москва не навязывала эту формулу.

– Я уверен, что он положительно относится к разведению войск, и вообще все в Берлине, в Париже к этому положительно относятся. Для них главное, чтобы у нас не было горячего военного конфликта, который может вызвать поток беженцев на Запад.

Если Украина сдастся Путину, они тоже будут это приветствовать. Но давайте говорить, что у нас сейчас идет не развод войск, а развод нас. Мы отводим войска, а Россия не гарантирует, что будет отводить войска. Даже если так называемые «ЛДНР» отведут свои войска и мы отведем, они как несубъект смогут в любой момент начать наступление, а Россия скажет, что она не при чем.

– Но министр обороны Андрей Загороднюк сказал, что полиция Украины останется в этой зоне.

– Полиция, наверное, не обучена противостоять диверсионным группам, у нее нет минометов, танков. Если начнется наступление, эти полицейские либо убегут, либо окажутся жертвами наступления. Опасность в том, что так называемые «ЛДНР» ни чем не обязаны, они не стороны конфликта, что им сделает Москва. И нам либо придется признавать их и вести с ними переговоры, или мы потеряем свои территории.

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