(Друкуємо мовою оригіналу)

В бюджете 2020 увеличатся расходы на безопасность и оборону, об этом говорит премьер-министр Алексей Гончарук. Военные эксперты утверждают, что на само войско финансирование уменьшится. Почему?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили военный эксперт из Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь и экономист, директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко.

– Как отчитывался Кабмин, подавая проект бюджета на следующий год, траты на безопасность и оборону в Украине растут, они составят 245,8 миллиарда гривен. Оказывается, если всмотреться в статьи расходов, рост идет не на армию. Как написал в своей статье военный эксперт Валентин Бадрак, это повышение сосредоточено в одной статье запасных денег СНБО – 28 миллиардов гривен, которые будут по надобности распределяться на определенные направления. В остальном, везде урезания.

Что происходит, как можно один и тот же бюджет считать по-разному?

Михаил Самусь: Считаю, мы пока не можем говорить о том, сколько реально будет выделяться средств, потому что у нас еще нет окончательного варианта бюджета. По первому чтению, первому проекту та статья на СНБО, эти 28 миллиардов во время второго чтения будут распределяться.

На днях премьер-министр сказал, что на Министерство обороны будет выделяться 136 миллиардов, вместо 103 миллиардов, которые есть сейчас. Средств будет выделяться больше, чем в прошлом году.

На самом деле, сейчас главное не количество средств. Этот бюджет формировался под влиянием предыдущих лет и невозможно увеличить в два-три раза финансирование. Меня больше всего беспокоит отсутствие системных шагов по реформированию и системы безопасности в целом, и системы оборонно-промышленного комплекса. Без этого реформирования говорить об увеличении бюджета я бы не стал.

У нас нет оборонно-промышленного комплекса как такового. У нас не было и нет ответственного органа исполнительной власти, который бы полностью отвечал за установление правил игры на оборонно-промышленном рынке.

– Кто должен поменять систему? Кто ответственный?

Михаил Самусь: По нашему законодательству президент отвечает за политику в сфере оборонной промышленности. Президент не должен ее контролировать, а должен сформировать стратегию, подать в парламент предложение по созданию этого центрального органа исполнительной власти, который будет координировать и исполнять эту политику. Такая позиция у нас в нашем центре.

– Зеленский заявляет о многих планах перемен в разных сферах жизни. Какой срок общество может ему дать на решение этой проблемы?

Михаил Самусь: Здесь контроверсия между взглядами новой администрации и предложением создать центральный орган исполнительной власти. Потому что администрация Зеленского наоборот предлагает сокращать структуры исполнительной власти.

Они считают, что Министерство экономики может справиться с этой задачей. В Министерстве экономики формально существует департамент, который занимается оборонной промышленностью. Но мы считаем, что в украинских реалиях должна быть статусная организация желательно со своим вицепремьером. Который мог бы посадить за один стол министра обороны, министра внутренних дел, директора «Укроборонпрома», директоров предприятий. Для них должна быть сформирована площадка и нужно координировать их действия.

– Возвращаясь к статье Валентина Бадрака, вашего коллеги, он считает проект бюджета большим ударом по процессу перевооружения. Если сфокусироваться на перевооружении, на каком этапе пребывает украинская армия, насколько она перевооружилась? И что является критичным на ближайшее время?

За последние пять лет украинская армия кардинально изменилась. Она полностью восстановила свою боеготовность

Михаил Самусь: За последние пять лет украинская армия кардинально изменилась. Она полностью восстановила свою боеготовность. Ее боеспособность на высоком уровне.

Проблема в том, что сейчас мы имеем восстановленную постсоветскую армию в высокой степени боеготовности.

– Потому что она наполнена советской техникой?

Михаил Самусь: Не только советская техника, но и менталитет, тактика, стандарты.

Мы должны абсолютно отказаться от постсоветского мышления, тактики, действовать нелинейно и асимметрично

Даже если мы говорим об изменении советских танков на натовские, это не является принципиальным. Мы сейчас имеем войну между меньшей постсоветской армией, украинской, и российской большой постсоветской армией. Мы должны абсолютно отказаться от постсоветского мышления, тактики, действовать нелинейно и асимметрично.

– Олег, траты на безопасность и оборону в целом растут, но конкретно на армию, на ее перевооружение и бюджет Министерства обороны не изменился. Почему именно такая схема финансирования выбрана? Ведь есть экономический рост. Почему не направить больше средств в оборону?

Олег Устенко: Я не эксперт в этой области. Но с точки зрения финансов, если идет ударение больше на внутреннюю безопасность, а не внешнюю, то Кабмин предполагает, что основные вызовы идут с внутренней стороны. Могут быть разночтения. Связанные с тем, а где больше опасности, больше нагрузки.

– Вопрос остается открытым, даже после публикации военных экспертов, пошла череда реакций со стороны и со стороны Кабинета министров, и министра обороны.

Олег, оборонка в целом это дыра, пожирающая государственные средства, и с этим стоит смириться? Или какие-то отрасли обороны могут стать точкой роста для экономики?

Олег Устенко: И да, и нет. Если мы говорим по поводу заказов, оборудовании, вооружении, если оно производится внутри страны, это вынужденная часть. Но это дает дополнительные возможности по рабочим местам. Деньги расходуются, но есть и поступления, есть какие-то налоги. Плюс, если развивать внутреннюю отрасль связанную с производством вооружений, то появляется возможность продажи на рынках третьих стран. И здесь есть возможность заработка.

Но в условиях Украины это определено как вынужденная константа, эти более 5% ВВП, которые мы тратим на сектор безопасности и обороны. Это невероятно высокая величина. В денежном эквиваленте это кажется не так и много, но в процентах от ВВП это очень много. Страны-члены НАТО по принуждению тратят около 2% ВВП на сектор обороны.

С другой стороны, наверное, есть возможность уменьшения этой константы вот в каком плане. Коррупция есть и в оборонном секторе, все эти скандалы по поводу «Укроборонпрома», и другие случаи. То есть, если есть возможность снизить коррупцию, тогда и затраты на оборону могут быть, с одной стороны, снижены, а с другой, их можно более эффективно использовать.

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