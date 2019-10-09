На систему пільг військовим-контрактникам чекає (р)еволюція

Озвучення народною депутаткою з фракції «Слуга народу» Галиною Третьяковою наміру обмежити або скасувати пільги та соціальні виплати учасникам бойових дій, якщо вони служили за контрактом, спричинило емоційні дискусії й флешмоби з тисячами учасників у середовищі військових-контрактників та ветеранів бойових дій. Щоправда, як з’ясувало Радіо Свобода, негативну реакцію викликала не стільки ініціатива провести ревізію пільг, скільки те, що Галина Третьякова прирівняла контракт військовослужбовця до звичайного трудового договору між працедавцем і робітником.

В ефірі «Арміяinform» Галина Третьякова повідомила: «Ми (виступаємо – ред.) за аудит держави в цілому, зокрема пільг та соціальних виплат, які нині надають військовослужбовцям. Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був вибір [цієї людини] і тільки так».

Пізніше на своїй сторінці у соцмережі Facebook Третьякова роз’яснила, що бачить систему пільг для військових-контрактників прописаною у тексті контракту: «Саме у ньому має бути прописано обсяг захисту», – зазначає депутатка. Так само, вона інформує про проблеми, пов’язані з великою кількістю «корочок» статусу УБД (учасника бойових дій), при тому, що власник «корочки» невідомо яким чином її отримав.

«Реєстр УБД розпух від тих, хто не був, не воював, не мав... Чи мають вони отримувати землю, житло, пожиттєво знижку на комунальні послуги тощо... на тлі того, що той, хто воював – цього не отримує чи отримує через тернії», – пише Третьякова.

Ревізія пільг: бачення контрактників та ветеранів

Про необхідність перевірити базу власників УБД та переглянути пільги кажуть і контрактники, і ветерани бойових дій у розмові з Радіо Свобода. Подаємо кілька думок щодо цього. Ті з контрактників, хто перебуває у зоні ООС, не називали своїх імен із міркувань безпеки.

«Я у 2014 році пішов добровольцем воювати, отримав під Мар’їнкою контузію. Пару місяців у шпиталі провалявся – а моя дружина тим часом намагалась у місцевих чиновників оформити мені статус УБД! Але ця процедура розтяглась у часі і коштувала моїй родині грошей і нервів. Нам дуже волонтери допомогли», – каже боєць з позивним «Явір», який нині служить у Збройних силах України за контрактом. Його бригада перебуває у зоні ООС, і, за словами «Явора», там чимало тих, хто 4-5 років тому пішов на війну добровольцем. За словами солдата, «контракт дає відчуття захищеності».

Побратими «Явора» також уважають, що ревізію УБД провести треба давно, оскільки, як висловився один із бійців у розмові з Радіо Свобода, «пільги для людей із статусом УБД працюють на 10 відсотків від можливих 100 відсотків».

Ревізія системи пільг повинна відбуватись під наглядом ветеранів

Ветеран АТО, донедавна боєць-контрактник десантно-штурмових військ Олександр Погребиський вважає, що ревізія системи пільг повинна відбуватись «під наглядом ветеранів»: «Потрібна ревізія пільг, наприклад, нащо нам безкоштовне користування радіоточками-«брехунцями»? Нам важлива реальна соціальна підтримка з боку держави», – наголошує ветеран.

Згідно з опитуваннями, які проведені на замовлення громадської організації «Юридична сотня», до топ-6 пільг, якими користується переважна більшість ветеранів в Україні, належать:

Безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті

Пільги на житлово-комунальні послуги

Пільговий проїзд у міжміському транспорті

Виплата до 5 травня (щорічна одноразова грошова допомога)

Щорічне медичне обстеження та диспансеризація

Додаткова оплачувана відпустка 14 днів.

Влада: жодних скасувань допомоги військовослужбовцям не буде

Жодних скасувань або зменшень допомоги військовослужбовцям не буде, фінансування безпеки, оборони та соціальних виплат військових є беззаперечним пріоритетом діяльності Уряду. Про це заявив 8 жовтня на брифінгу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Президент Володимир Зеленський також обіцяє не скасовувати жодних пільг для військових, які захищали територіальну цілісність України. У державному бюджеті на наступний рік має бути передбачене фінансування соціального забезпечення військовослужбовців, наголошує Верховний головнокомандувач.