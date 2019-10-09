Бойовики минулої доби 17 разів відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 17 разів відкривали вогонь в бік позицій українських військових.
«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.
За минулу добу втрат внаслідок обстрілів немає, як і з початку поточної, вказали в штабі ООС.
Повідомляється, що після півночі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі напередодні Докучаэвська. На сайтах угруповання «ЛНР» сепаратисти стверджують, що ЗСУ обстріляли район розведення сил біля Золотого.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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