Бойовики минулої доби 17 разів відкривали вогонь на Донбасі – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 17 разів відкривали вогонь в бік позицій українських військових.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За минулу добу втрат внаслідок обстрілів немає, як і з початку поточної, вказали в штабі ООС.

Повідомляється, що після півночі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі напередодні Докучаэвська. На сайтах угруповання «ЛНР» сепаратисти стверджують, що ЗСУ обстріляли район розведення сил біля Золотого.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.