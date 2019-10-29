Розведення сил біля Золотого відбуватиметься протягом трьох діб – командувач ООС

Розведення сил і засобів біля Золотого Луганської області відбуватиметься протягом трьох діб, заявив командувач української воєнної Операції об’єднаних сил Володимир Кравченко.

Він наголосив, що після розведення сил люди не залишаться без захисту, оскільки свої функції будуть виконувати представники Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін і військові з відділу цивільно-військового співробітництва.

«ЗСУ готові у разі будь-яких провокативних дій противника надати захист цивільним людям», – сказав Кравченко.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

Як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.