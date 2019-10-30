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30 жовтня 2019, Київ 22:10
Новини | Події

Процес розведення сил біля Золотого триватиме до 30 днів – штаб ООС

за словами Агєєва, загалом процес розведення сил та засобів біля Золотого-4 триватиме близько 30 діб

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Процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 у Луганській області триватиме до 30 днів. Про це у ефірі «Громадського» заявив начальник пресцентру операції Об’єднаних сил.

«Людям переживати не потрібно, всі заходи, передбачені розведенням, все проходить під безпосереднім контролем, безпосереднім керівництвом представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ – як фізично вони за цим спостерігають, так і за допомогою технічних засобів, квадрокоптерів, безпілотників», – сказав Агєєв.

За його словами, за 3 доби мають бути відведені війська, але загалом процес розведення триватиме близько місяця, адже треба буде розібрати позиції та фортифікаційні споруди.

/**/ /**/ Таким показує окуповане Петрівське журналіст російських гібридних сил Андрій Трубецькой. Раніше у селищі жили понад 200 людей. Від початку війни тут майже нікого
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29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині. 30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

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