Процес розведення сил біля Золотого триватиме до 30 днів – штаб ООС

Процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 у Луганській області триватиме до 30 днів. Про це у ефірі «Громадського» заявив начальник пресцентру операції Об’єднаних сил.

«Людям переживати не потрібно, всі заходи, передбачені розведенням, все проходить під безпосереднім контролем, безпосереднім керівництвом представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ – як фізично вони за цим спостерігають, так і за допомогою технічних засобів, квадрокоптерів, безпілотників», – сказав Агєєв.

За його словами, за 3 доби мають бути відведені війська, але загалом процес розведення триватиме близько місяця, адже треба буде розібрати позиції та фортифікаційні споруди.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині. 30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.