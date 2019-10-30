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30 жовтня 2019, Київ 19:00
Новини | Події

Від початку доби бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано, заявили у штабі

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Упродовж поточної доби, 30 жовтня, бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів», – мовиться у повідомленні.

Втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.

«Триває друга доба процесу розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області», – зазначили у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітували про перебіг бойових дій протягом дня.

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