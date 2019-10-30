НАТО вітає зусилля із розведення сил у Золотому, але Росія має вивести війська з Донбасу – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 30 жовтня в Одесі, що Альянс вітає зусилля з розведення сил у Золотому, але наголошує на необхідності виведення Росією військ з Донбасу.

«Я вітаю оновлені зусилля і ще більшу динаміку від президента Зеленського, спрямовані на знаходження мирного врегулювання, і НАТО підтримує ці зусилля… НАТО дуже чітко заявляє, що Росія має особливу відповідальність, щоби втілити Мінські угоди. Вона має вивести усі війська, усіх своїх офіцерів і припинити дестабілізацію сходу України», – сказав Столтенберґ.

Генсекретар НАТО також відзначив «помітний певний прогрес» у Станиці Луганській.

«Ми вітаємо інші зусилля, які слідують цьому прикладу», – сказав він.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині. 30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.