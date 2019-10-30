У районі проведення ООС введено «жовтий» режим – командування

У районі проведення операції Об’єднаних сил, за рішенням командування, введено «жовтий» режим, повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

«Перебування та переміщення осіб здійснюється за наявності документів, що посвідчують особу, при цьому здійснюється огляд особистих речей, що є при них, та транспортних засобів. Військовослужбовці, працівники правоохоронних органів мають на період дії режиму «жовтий» спеціальні повноваження», – йдеться в повідомленні.

Як йдеться у повідомленні, до «спеціальних повноважень», серед іншого, належить застосування у разі крайньої необхідності зброї і спецзасобів військовими до осіб, які вчинили правопорушення, перевірка документів і особистий огляд громадян та їхніх речей, входження у житлові та інші приміщення громадян, використання із службовою метою засобів зв’язку і транспортних засобів громадян (за їхньою згодою) тощо.

«Для осіб, не залучених до Об’єднаних сил, встановлені такі обмеження: в’їзд (виїзд) до району проведення операції; отримання дозвільних документів, необхідних для в’їзду (перебування) до району проведення операції; допущення представників органів державної влади; зберігання, використання та переміщення зареєстрованої вогнепальної зброї…; здійснення польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів та проведення відео-, кіно- та фотозйомок…», – повідомили у штабі.

Раніше представники української влади саме відсутність обстрілів упродовж семи днів називали умовою для відведення підрозділів ЗСУ з позицій у Золотому. «Наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів», – заявляв міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, пояснюючи 7 жовтня відсутність розведення військ у Петрівському і Золотому, яке мало розпочатися того дня.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині. 30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.