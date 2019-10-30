Наступною ділянкою розведення військ на Донбасі, за домовленостями тристоронньої контактної групи, стануть райони населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області. Перше селище зрозташоване на підконтрольній Україні території, друге, що у Старобешівському районі, контролюється російськими гібридними силами. Станом на 30 жовтня в район Золотого-4 на Луганщині, де так зване розведення відбувається з вівторка, 29 жовтня, українських журналістів не пускають. Пояснюють заборону, зокрема, секретністю процесу розведення. Тим часом, на території під контролем угруповання «ЛНР» тамтешні «журналісти» пересуваються досить вільно. Ось що вони показують.

Майже мертве

На стороні, яку контролюють російські гібридні сили, розведення сил та засобів – так само гаряча тема, як і на території, підконтрольній офіційній українській владі. У пабліках російської соцмережі «ВКонтакте», а також на пропагандиських каналах у Telegram бойовики та їхні прихильники сперечаються про те, чи варто відходити й створювати так звану сіру зону.

Андрій Трубецькой, один із так званих журналістів російських гібридних сил, на своїх сторінках у соцмережах нещодавно опублікував фотографії Петрівського, що на березі річки Кальміус.

Судячи зі знімків, поблизу селища розташована одна з моніторингових вишок з камерою ОБСЄ, проте, людей у селищі майже не залишилося. Сам Трубецькой зазначав, що «постійно тут живуть одиниці».

Більшість будинків у селі зруйнована повністю або частково. А саме Петрівське, здається, повністю заміноване – ледь не всюди розміщені таблички з написом: «Міни!». Раніше проект Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» повідомляв, що, за однією з можливих карт розведення військ, демілітаризованими населеними пунктами (поблизу ділянки «Богданівка-Петрівське») можуть, зокрема, стати: Старогнатівка, Гранітне та Старомар’ївка. Ближче до Азовського моря у «сірій зоні», ймовірно, опиняться Широкине, Бердянське (частково) та підконтрольне російським гібридним силам селище Пікузи (колишнє Комінтернове).

За словами командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, розведення буде дзеркальним і по всій лінії фронту. Для того, щоб цей процес почався, у визначених населених пунктах припинення вогню має зберігатися, щонайменше, тиждень. Причому, як повідомляв Пресцентр ООС, вагу у моніторингу та фіксації обстрілів мають лише дані ОБСЄ. На ділянці поблизу Золотого-4 розведення сил та засобів, попередньо, має тривати три дні. Отже, розведення тут планують завершити до 12:00 п’ятниці, 1 листопада.

За словами заступника командувача ООС, керівника підгрупи з питань безпеки у Мінському процесі генерал-майора Богдана Бондаря, на ділянці «Богданівка-Петрівське» розведення може початися вже 4-5 листопада. Проте процес може зірватися в разі, якщо російські гібридні сили бодай раз впродовж тижня порушать режим тиші.