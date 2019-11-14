Найближчим часом стане відома дата саміту d «нормандському форматі» – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що попри невідому на сьогодні точну дату зустрічі лідерів «нормандського формату», саміт у відповідному складі може відбутися найближчим часом.

«Ми знаємо деякі можливі дати, але для того, щоб повідомити українському суспільству, ми повинні мати більш точну інформацію. Єдине, що я думаю, що до кінця цього року саміт все ж таки відбудеться», – сказав Пристайко у Києві після зустрічі з австрійським колегою Александром Шалленбергом.

Пристайко додав, що «позиція російської сторони свідчить про те, що вони теж готуються до цієї зустрічі».

11 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель плани провести зустріч лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Росії та Німеччини). Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.