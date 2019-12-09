Зеленський зустрівся з Меркель у Парижі

В Єлисейському палаці в Парижі відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Анґели Меркель, повідомляє Офіс президента України.

«Завершилася двостороння зустріч президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Зараз чотири лідери зберуться на перемовини у «нормандському форматі». Нагадаємо, також сьогодні запланована двостороння зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше відбудеться прес-конференція за результатами перемовин у «нормандському форматі», – повідомили в ОП.

Зустріч відбулася після таких же двосторонніх переговорів Володимира Зеленського із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Двосторонні зустрічі передують саміту лідерів «нормандської четвірки» 9 грудня, першим таким переговорам за три роки.

Також сьогодні запланована двостороння зустріч Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними Офісу президента, двосторонні переговори Зеленського і Путіна мають відбутися після зустрічі чотирьох лідерів.

Пізніше запланована прес-конференція за результатами переговорів у «нормандському форматі».

Тим часом, біля Офісу президента України відучора триває акція, учасники якої вимагають від Володимира Зеленського не робити кроків до капітуляції України та не йти на компроміси з Кремлем щодо легалізації російських гібридних сил на Донбасі.

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Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Востаннє переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися 19 жовтня 2016 року в столиці Німеччини Берліні. Тодішній президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області й Петрівського на Донеччині. Ці завдання реалізовані впродовж літа – осені 2019 року.