Такої складної ролі Зеленський ще не грав – очікування західних оглядачів від «нормандського саміту»

У понеділок, 9 грудня, відбудеться перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в столиці Франції. У Зеленського і Путіна, зокрема, підтвердили двосторонню зустріч в Парижі. Очікуваннями від «нормандського саміту» міжнародні оглядачі діляться в соцмережах та на сторінках провідних світових видань.

«Чи буде Зеленський хитрим українцем чи наївним малоросом? Ми будемо знати це до кінця понеділка, хто він з двох», – написав західний політолог Тарас Кузьо у своєму Twitter.

Такої складної ролі Володимир Зеленський ще не грав, наголошує колишній речник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків у статті для CNN.

Російському президенту Володимиру Путіну нічого втрачати, вважає оглядач, але, швидше за все, його метою на переговорах буде утримування певних важелів впливу щодо України, яку він все ще вважає сферою впливу.

Сама мирна угода, на думку Боцюрківа, залежить від сили тиску Франції та Німеччини на Путіна, щоб той закінчив свої «військові ігри на сході України».

Але Німеччина перебуває у політично ослабленому стані з наближенням пенсії Анґели Меркель і є «голодною до російського газу», у той час як Франція прагне відновити відносини з Кремлем, тож Путіна вони навряд чи «притиснуть до стіни», переконаний Боцюрків.

Меркель прагне послабити напругу і показати міжнародній спільноті дипломатичний прогрес, а для Макрона, серед іншого, це чудове виправдання для розширення торговельних та інших зв’язків із Росією, вважає колишній заступник помічника міністра оборони США Майкл Карпентер.

Швидше за все, Зеленський відчуває, що зараз – час для прориву, питання лише у тому, якою ціною це станеться і чи підтримуватиме Захід його, коли угоду почнуть виконувати, каже Карпентер. Але одночасно укласти угоду про припинення війни і зберегти український суверенітет навряд чи можливо, вважає він.

«Якщо Зеленський підпише мирну угоду, яку розглядатимуть в Україні як капітуляцію перед Росією, це може пришвидшити падіння його рейтингів, скоротити його політичне життя та призвести до вуличних протестів», – вважає, в свою чергу, Боцюрків.

«Донбас стався на початку 2014 року тільки тому, що Україна дозволила Криму піти. Це посилило апетит Путіна піти ще далі. Якщо Україна відпустить Донецьк та Луганськ до Росії, Путін вимагатиме Одесу, Дніпро та Харків», – вважає Олексій Кокчаров, головний науковий аналітик з питань України у лондонській фірмі IHS Markit із оцінки ризиків.

Мало надії на мир

Очікування щодо досягнення змістовної угоди загалом низькі, але є надії принаймні на відновлення дипломатичних зусиль, пише Financial Times.

Сторони могли б ще раз підтвердити принцип місцевих виборів, мовиться далі, і все одно залишатиметься багато суперечок стосовно умов їх проведення.

Що з підтримкою Заходу?

Більшість міжнародних оглядачів звертають окрему увагу на послаблення підтримки Заходу.

Боцюрків наголошує, що це вперше, коли український президент їде на дипломатичні переговори такого рівня без очевидної підтримки Білого дому, де більшість часу зайняті процедурою імпічменту.

Financial Times також вказують на певне охолодження відносин Україна-США через останні події, проте нагадують, що офіційно підтримка США України не змінилася.

Періодичне видання Ірландії The Irish Times опублікувало статтю із заголовком «Київ на роздоріжжі, у той час як послаблюється західна підтримка». Як вказує видання, Зеленський прямує до Парижа на тлі розбрату поміж ключових союзників Києва і ознак того, що їхня позиція щодо російської агресії дещо послаблюється.

Саме ця зустріч, на думку автора статті Даніеля Маклофліна, постає випробуванням для будь-якого досвідченого політика і дипломата, годі казати про професійного актора та імпресаріо. Саміт має показати, чи енергія і предметний стиль розмов, який привів Зеленського до президентства в Україні, зможе дати результати на міжнародному рівні, а також чи мають шанси на втілення у життя обіцянки Зеленського покласти край війні на сході України.