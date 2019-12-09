Радіо Свобода Daily: Напередодні «нормандського саміту» активісти і опозиція окреслили «червоні лінії» Зеленському

Протест у Києві: активісти й опозиція окреслили «червоні лінії» для «нормандської зустрічі»

У Києві та інших містах відбулися акції під гаслом «Червоні лінії для Зе». Їхні учасники закликали президента України Володимира Зеленського не порушувати національні інтереси України під час зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня.

За оцінками поліцейських, в акціях взяли участь близько 8 тисяч людей. Водночас п’ятий президент України Петро Порошенко заявив про понад 25 тисяч учасників акції.

Акції відбувалися й в інших декількох містах України.

Між Путіним і Зеленським: чиї інтереси захищатимуть Франція і Німеччина

Обмін всіх на всіх, повне припинення вогню, контроль над кордоном, вибори на окупованих територіях за українським законодавством. Це питання, які хоче вирішити на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський. А що збирається обговорювати президент Росії Володимир Путін? І чого на переговорах в Парижі чекати від президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

В Одесі через пожежу звільнили чиновника та відсторонили керівника ДСНС

В Одесі через пожежу в коледжі звільнили директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олександра Лончака, а також відсторонили для подальшого звільнення керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка, який відповідав за профілактику. Про це журналістам повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.​

Пожежа в Одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня. Станом на 15:00 8 грудня кількість жертв інциденту становила 10 людей, пошуки ще тривають. Ще 30 людей постраждали внаслідок пожежі.

У Криму обікрали кафедральний собор ПЦУ – архієпископ Климент

Приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги у кримському Сімферополі обікрали, повідомив 7 грудня в коментарі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» архієпископ ПЦУ Климент (Кущ).

«Коли мене не було в Криму, робітники, що займаються ремонтом, нас обікрали. Крадіжка сталася на другому поверсі. Незаконно були виламані двері, старі дерев'яні, під виглядом ремонту, що встановлюються нові. З другого поверху вкрадена радіоапаратура. Сьогодні вранці я заявив виконробу, щоб мені повернули апаратуру. Він мене послав», – розповів Климент.

Поки немає публічних коментарів робітників, яких звинуватив архієпископ.

Тіло загиблого на Донбасі полковника Каплунова повернули Україні – СБУ

Тіло співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ полковника Дмитра Каплунова, який загинув у «сірій зоні» на Донбасі разом з колегою 1 грудня, повернули на підконтрольну Україні територію, повідомила у фейсбуці речниця СБУ Олена Гітлянська.​

1 грудня грудня в штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що полковники Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов підірвалися на вибухових пристроях у Донецькій області. Згідно з повідомленням, вони протидіяли диверсійно-розвідувальній групі російських гібридних сил, яка намагалася проникнути в тил українських військових.

Служба безпеки України повідомила, що Волочаєв та Каплунов були бійцями спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Президент України Володимир Зеленський присвоїв їм звання Героя України.

Чого домагаються адвокати солдата Марківа на стадії апеляції в Італії?

В Італії справа оскарження вироку солдатові Віталію Марківу найближчими днями надійде в суд другої інстанції – апеляційний суд присяжних Мілана. Це підтвердили Радіо Свобода у трибуналі міста Павії, куди 21 листопада 2019 року апеляційні заяви подали сторони захисту військового та держави України.

У липні суд присяжних Павії засудив Марківа до 24 років ув’язнення, визнавши його винним у загибелі італійського фоторепортера і російського правозахисника на Донбасі 5 років тому. На 120 сторінках апеляційного клопотання захисники бійця Національної гвардії спростовують усі абсурдні, на їхнє переконання, висновки присяжних Павії. Адвокати вимагають розслідування на місці події, здійснення слідчого експерименту і повного виправдання засудженого. Початок апеляційного процесу в Мілані очікують у лютому-березні наступного року. До захисту українського бійця активніше долучилися громадські діячі і політики.

Якими можуть будти результати апеляції? Читайте тут.

«Джей Лено – новий український президент»: згадки про Україну в американських лейт-найт шоу

Американські ведучі лейт-найт програм отримали нову тему для жартів із початком процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Об’єктом цих дотепів став не тільки сам мешканець Білого дому, а й президент України Володимир Зеленський. Коміки висміювали заяви Трампа про «невинність» телефонної розмови, яка спричинила скандал, та продовжують кепкувати зі слухань у Конгресі.

Радіо Свобода зібрало згадки про Україну та її президента з найвідоміших американських лейт-найт шоу.

На Хортиці за старовинним обрядом побралися двоє ветеранів війни на Донбасі

8 грудня на території історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на Хортиці побралися двоє ветеранів війни на Донбасі – Юлія Матвієнко та Артур Железяка. Пара познайомилися на війні – разом несли військову службу.

Наразі Юлія повернулася до мирного життя, а Артур продовжує службу. Церемонія їхнього весілля відбувалася за старовинними народними традиціями. Привітати молодят прийшли бойові побратими та запорізькі волонтери.​

Бережіть кохання!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.