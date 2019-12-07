«Джей Лено – новий український президент»: згадки про Україну в американських лейт-найт шоу

Американські ведучі лейт-найт програм отримали нову тему для жартів із початком процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Об’єктом цих дотепів став не тільки сам мешканець Білого дому, а й президент України Володимир Зеленський. Коміки висміювали заяви Трампа про «невинність» телефонної розмови, яка спричинила скандал, та продовжують кепкувати зі слухань у Конгресі. Радіо Свобода зібрало згадки про Україну та її президента з найвідоміших американських лейт-найт шоу.

Жанр «вечірніх шоу» (або «лейт-найт шоу») зародився на американському телебаченні у 1940-х роках і швидко набув популярності. Ідея полягає в тому, що ведучий жартує про останні новини та приймає в студії відомих гостей. І після скандалу з імовірним тиском президента Дональда Трампа на київського колегу Володимира Зеленського ледь не в кожній такій програмі знайшлося місце для України.

«Україна – нова Росія»?

Ще до оприлюднення стенограми розмови Трампа і Зеленського повідомлення про те, що президент США нібито вступив у змову з лідером іншої країни, змусили американців згадати про розслідування Мюллера щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Ось як ці новини прокоментував комік Джеймс Корден у своїй програмі «Пізнє-пізнє шоу з Джеймсом Корденом».

«Трамп може зазнати серйозних правових проблем через це, але водночас... скоріш за все, не зазнає, – припустив комік. – Давайте по-чесному, точно не зазнає. Я почуваюся так, наче все це вже бачив, просто цього разу це як у поганому фільмі, коли не можуть заплатити достатньо, щоб вмовити велику зірку повернутися для сіквелу, типу: «Гаразд, Володимир Путін нас відшив, я впевнений, що ми зможемо дістати президента України».

Корден додав, що, хоч він і чув про властивість історії повторюватися, «але це ж зазвичай займає кілька поколінь, не два роки з точнісінько тією ж людиною».

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Порівняння України з Росією стосувалося схожості припущень, ніби Трамп міг користуватися допомогою іноземного лідера для своїх внутрішньополітичних цілей, однак деякі глядачі в коментарях обурилися назвою ролика.

«Це найгірше, що ти можеш сказати українцю, якщо чесно», – написала одна з користувачів, підписана як «Вероніка Смалько».

«Цей хлопець говорить трампівською»

Оприлюднення стенограми стало для американських коміків справжнім джерелом натхнення. Ведучий власного шоу, комік Стівен Кольбер у той же день переповів розмову Трампа й Зеленського в своїй студії.

«Цього ранку адміністрація з якоїсь причини оприлюднила офіційну стенограму з українським президентом Володимиром Зеленським. Ось тут ви бачите, як він викликає захват фанатів «Скаженим потягом» (відома пісня рок-музиканта Оззі Осборна – ред.)», – сказав Кольбер, коли на екрані з’явилася емоційна світлина президента України.

На ній Зеленський показує «козу» – жест, популярний зокрема серед поціновувачів рок-музики.

Ведучий переказав зміст розмови, пародіюючи Трампа.

«Володю, я лиш хочу сказати: я почухав тобі спинку, тож допоможи мені прикопати політичну кар’єру (ймовірного опонента Трампа на прийдешніх виборах, демократа – ред.) Джо Байдена на болотах», – вимовив він, імітуючи хрипкий голос господаря Білого дому. – Зеленський негайно вловив, про що йдеться: «Так, ви абсолютно праві, не на сто, а на тисячу відсотків». Та цей хлопець говорить трампівською мовою!» – зазначив він.

Кольбер також обіграв назву ракетних комплексів Javeline (в перекладі з англійської – «метальний спис» – ред.), які Київ закуповує у США.

«Так, ми продаємо їм списи. Але, якщо російські танки в’їдуть до Києва, перейдемо до спортивних ядер і метальних дисків. Може, навіть молотів», – зіронізував комік. Та потім все ж пояснив, що йдеться про назву зброї:

«Насправді «Джавеліни» – це ракетні комплекси, які ми постачали Україні, щоб вона могла опиратися росіянам, які вдерлися до цієї країни, але ми призупинили цю військову допомогу просто перед тією телефонною розмовою».

Кольбер також прокоментував вираз обличчя Зеленського, коли Трамп висловив побажання, аби він зустрівся з Володимиром Путіним і «вирішив свою проблему».

«О, цей момент, коли твої недолугі дії нарешті тебе наздоганяють», – сказав він.

Згодом, на початку листопада, Стівен Кольбер прийняв у своїй студії британських акторів – Гелен Міррен та Ієна Маккеллена, які спільно знімаються в новому фільмі «Ідеальна брехня».

Поговоривши з гостями про їхні улюблені місця в Лондоні, ведучий перейшов до політики. Він зазначив, що має в гостях «двох найвидатніших акторів сучасності», і запропонував їм спробувати прочитати слова, сказані Трампом Зеленському щодо «послуги». Метою було перевірити, чи вони можуть звучати так невинно, як це стверджує президент США.

«Ви на зв’язку з президентом України, до його країни вдерлися росіяни, у вас є військова допомога, яка йому потрібна, але ви не надасте її, доки не отримаєте зворотню послугу. Ось що ви кажете після того, як він каже: «я хотів би ракети Javelline», – пояснив ведучий, передавши акторам текст і озброївшись суддівським молотком.

Міррен перепитала ім’я українського президента і довірчим тоном промовила прохання Трампа: «Але я б хотів, щоб ви зробили нам послугу».

«Винна», – без зволікань вирішив Кольбер.

Переконати ведучого не вдалося і Маккеллену. Після кількох невдалих спроб Міррен зрештою визнала, що сказане Трампом президенту України, «неможливо вимовити інакше, аніж виглядаючи винним».

Невдовзі Кольбер знову згадав про Зеленського – вже в зв’язку його знайомства з іншим американським коміком Джеєм Лено, про яке на слуханнях заявив посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд.

«Сондланд сказав: «Там був президент Польщі, Джей Лено, пан Кушнер». Допитувач питає: «Чи пан Зеленський, як комік, знайшов спільну мову з Джеєм Лено?». І Сондланд відповідає: «Він мав за честь із ним познайомитися. Очевидно, Джей Лено – його герой»... Іі, як мені щойно передали, канал NBC заявив, що Джей Лено – новий президент України», – пожартував ведучий.

«Моніка Левінські» для Трампа

Вже на наступний день після публікації стенограми та зустрічі Трампа і Зеленського обидві події прокоментував інший відомий ведучий власного лейт-найт шоу Джиммі Кіммел. Він саркастично погодився з заявами Трампа, що розмова була «чудовою».

«Він правий, це була чудова розмова. Обмін люб’язностями, утворення дружби, спільні злочини. Жодних зауважень, даю п’ять зірок. І він, здається, навіть не уявляє, наскільки це кепсько. Хто б знав, що Володимир Зеленський стане його Монікою Левінські?» – спитав Кіммел. Він, таким чином, порівняв події зі скандалом, який розгорівся в 1990-з роках через стосунки 42-го президента Білла Клінтона із тодішньою стажеркою Монікою Левінські.

Кіммел не оминув увагою і слова Зеленського під час зустрічі з Трампом про те, що на нього «ніхто не тиснув». Ця заява коміка явно не переконала.

«Що ж, думаю, це все залагоджує. Ви ж чули, що сказав заручник? Ніякого тиску», – зазначив він.

Вже в листопаді Кіммел нагадав про призупинення військової допомоги нібито пояснювали корупцією в Україні. Цей аргумент він також піддав критиці.

«Трамп хоче, аби ми вірили, що причина, з якої він затримував грошову допомогу та вимагав розслідувань, була в тому, що він переймався корупцією в... Україні. Хлопець, який мусив виплатити 25 мільйонів доларів за шахрайство в своєму університеті, хоче, щоб ми повірили, наче йому є діло до корупції в країні, яку він точно не зміг би знайти на мапі. Бути не може», – заявив ведучий.

Навіщо Трамп їздив до лікарні?

Виступаючи перед членами Конгресу в листопаді, співробітник посольства Сполучених Штатів у Києві Дейвід Голмс розповів, як посол США в Євросоюзі Сондланд сказав йому, нібито Трампа не цікавить Україна як така – лише «серйозні справи» на кшталт розслідування проти Байдена.

Комік Тревор Ноа в своєму «Щоденному шоу» прокоментував свідчення Голмса, спершу навівши уривок з новинного випуску щодо слухань. За словами Голмса, якого цитував диктор, хоча посол говорив із президентом не через гучний зв’язок, Трампа все одно було добре чути всім присутнім.

«Саме так, Девід Голмс свідчив Конгресу, що ненавмисно підслухав дзвінок, де Трамп відкрито просив Україну накопати щось на Джо Байдена. І дипломат почув цю бесіду не тому що Трамп був на гучному зв’язку, а тому що Трамп сам – людина-гучномовець. І він такий: я телефоную у зв’язку зі злочинною змовою! Знаєш що? Я тебе не чую, давай через гучний зв’язок: я дзвоню через кримінальну змову! Тож Трамп, який говорить про розслідування телефоном із Сонландом, виглядає доволі кепсько. Що ще гірше, то це те, що після розмови – це просто божевілля – після розмови Сондланд переповідає, про що йшлося, всім, хто був за столом», – сміючись, розповів Ноа.

Втім, за словами ведучого, його «улюблена частина» – це слова Сондланда Трампу про те, що Зеленський зробить все, про що президент США його попросить.

Ноа навів цитату із даних у закритому режимі свідчень Холмса, за якими Сондланд сказав Трампу наступне: «Зеленський любить вашу дупу».

Як зазначив ведучий, такі дані роблять слухання цікавішими, адже Конгрес муситиме поставити питання про цю цитату Сондланду. І дійсно, згодом сам посол підтвердив Конгресу, що «це звучить як щось, що він міг сказати».

Комік згадав про несподіваний візит Трампа до лікарні в листопаді, який змусив журналістів заговорити про стан його здоров’я.

«Можливо, Трамп поїхав до лікарні не тому, що був хворий. Можливо, в нього просто були якісь косметичні втручання, щоб переконати Зеленського дати йому вже той компромат на Джо Байдена», – припустив Ноа.

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Від американських ведучих дісталося не тільки Трампу, а й його адвокату Руді Джуліані, і теж у зв’язку з Україною.

Ведучий Сет Меєр у листопаді розкритикував його ідею вести подкасти з аналізом слухань щодо імпічменту, а потім згадав і про затриманих соратників Джуліані Лева Парнаса та Ігоря Фрумана.

«Його (Джуліані – ред.) партнери, які допомагали йому шукати компромат в Україні, вже заарештовані. Пам’ятаєте цих двох хлопців, Лева та Ігоря? Це їхні справжні імена, хоча неможливо відрізнити, хто з них хто, вони виглядають так, наче грали грабіжників у українському римейку «Один вдома». Ми дізналися цього тижня, що Трамп щонайменше десять разів зв’язувався з цими хлопцями», – додав він.

А теорію, що Україна, а не Росія, могла стояти за втручанням у вибори президента США 2016 року, Меєр в іншому випуску назвав «божевільною» і «повністю спростованою».

Тим часом публічні щодо ймовірного імпічменту президента США в Конгресі тривають. 5 грудня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, яка представляє Демократичну партію, заявила, що проситиме юридичний комітет палати продовжити роботу над проєктами статей про імпічмент, оскільки «президент не залишає нам іншого вибору, ніж діяти».

У відповідь Трамп назвав прихильників імпічменту «неробами», які намагаються відсторонити його від посади «через ніщо».