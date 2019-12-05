Все, що відомо про візит Джуліані до Києва та Будапешта

Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліалі зустрівся у Будапешті з ексгенпрокурором України Юрієм Луценком, повідомляє The New York Times. Наступного дня Джуліані відвідав Київ. За даними NYT, в українській столиці він зустрівся зі ще одним колишнім генеральним прокурором Віктором Шокіним, та нещодавно звільненим з ГПУ Костянтином Куликом. Також відомо, що Рудольф Джуліані мав зустріч, які мінімум, з одним депутатом Верховної Ради позафракційним Андрієм Деркачем.

Юрія Луценка в США називають однією із ключових фігур у справі імпічменту президента Дональда Трампа. Луценко, як і Шокін та Кулик, за даними ЗМІ відгравали роль у просуванні претензій до колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, колишнього посла США в Україні Марі Йованович та інших, які поширювали негативну інформацію про очільника виборчої кампанії Дональда Трампа – Пола Манафорта.

Саме від них виходила інформація про нібито корупційні оборудки енергетичної компанії Burisma та неправомірні виплати одному з членів ради директорів – синові віце-президента Хантерові Байдену. На підставі цієї інформації президент США Дональд Трамп наполегливо переконував президента України Володимира Зеленського спонукати прокуратуру до розслідування проти Burisma, а відтак до пошуку компромату на свого можливого конкурента на президентських виборах 2020 року Джозефа Байдена.

І саме ці наполягання Трампа лягли в основу початку процесу імпічменту. Демократи в Палаті представників, які ініціювали розслідування, намагаються довести, що Трамп – в обхід звичайної процедури – через довірених осіб тиснув на Україну, щоб завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Сам Трамп і республіканці заперечують порушення закону з боку президента.

У Будапешті Рудольф Джуліані спілкувався з Юрієм Луценком для запису «третьої серії документального серіалу про імпічмент Дональда Трампа». Цю зустріч підтвердила також колишня прессекретар колишнього генпрокурора Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

«Юрій Луценко повторив основні тези, вже неодноразово публічно висловлені в ряді інтерв’ю для вітчизняних та закордонних ЗМІ. Головна з них – посольство США в Україні заблокувало слідство про 7 мільярдів доларів ОЗУ президента-втікача Януковича, які були розміщені в американському хедж-фонді», – пише Сарган.

Перші дві серії фільму Джуліані вже вийшли в ефір телеканалу One America News. Його позиціонують як «республіканську альтернативу слухання про імпічмент». Автори серіалу заявляють, що, серед інших, його героями є «українські свідки», яких американські демократи відмовилися залучати до розслідування у справі імпічменту. Щоб «розвінчати містифікацію» – деяких українських учасників зйомок «приводять до присяги» на камеру.

Наступного дня після зустрічі з Луценком у Будапешті Джуліані вже у Києві зустрівся зі ще двома українцями. Це – колишній співробітник посольства України у США Андрій Теліженко та колишній народний депутат від Радикальної партії Ляшка – Андрій Артеменко.

Чи взяли вони участь у зйомках серіалу Джуліані і в чому вони йому заприсяглися стане відомо лише після виходу відповідного епізоду в ефір.

Також у Києві Рудольф Джуліані зустрівся із позафракційним депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем, колишнім членом фракції Партії регіонів. Про це повідомив сам Деракач у Facebook.

«Із Рудольфом Джуліані обговорили його участь у створенні міжпарламентської групи «Друзі України СТОП корупція». У Верховній Раді така група може бути оформлена як міжфракційне об’єднання. Нам буде дуже корисною участь Джуліані у створенні цієї групи», – пише Деркач.

Раніше президент Дональд Трам заявив, що доручив своєму адвокатові Руді Джуліані вести «українське питання» через добру репутацію останнього у справах, що стосуються подолання корупції. Ця заява Трампа пролунала наступного дня після завершення публічних слухань в Палаті представників США в рамках імпічменту президента.

У жовтні видання Time писало, що Рудольф Джуліані отримав від захисту захист українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа документи, які містять суперечливі обвинувачення на адресу колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. За даними Time, Джуліані, зокрема, передали матеріали зі свідченнями колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

Натомість Фірташ заявив, що не має інформації стосовно пошуку негативної інформації на Байдена і його сина, а також, що не фінансував пошук такої інформації, повідомило видання The New York Times.

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