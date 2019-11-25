П’ятий президент Петро Порошенко розповів про свої зустрічі з Руді Джуліані

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що двічі зустрічався з Руді Джуліані, який обіцяв йому, що допоможе підняти рівень співпраці між США та Україною. Про це Порошенко розповів на Форумі з міжнародної безпеки у Канаді.

На уточнення – чи просив щось Джуліані за такі послуги – президент України спочатку відповів обтічно, але згодом дав однозначну відповідь: «Дивіться, я президент України, величної Європейської нації, великої Європейської країни, найбільшої за територією в Європі. І звичайно, я не можу уявити такого типу розмов зі мною як із президентом України». Порошенко також сказав, що Джуліані не порушував питання «Бурісми» чи Байденів.

Тепер ми переключаємо нашу увагу на так званий «Україна-ґейт». Хто в цьому зацікавлений? Україна? Точно ні. США? Точно ні. Одна особа – та, яка сидить у Росії

Петро Порошенко також закликав міжнародну спільноту не забувати про російську агресію. «Хто зацікавлений у тому, щоб Україну не бачили як об’єкт російської агресії, що стало причиною введення санкцій проти Росії, поки та не залишить українську територію? Тепер ми переключаємо нашу увагу на так званий «Україна-ґейт». Хто в цьому зацікавлений? Україна? Точно ні. Сполучені Штати? Точно ні. Одна особа – та, яка сидить у Росії».

Порошенко також заявив, що Україна сьогодні як ніколи прагне стати членом європейської спільноти: «Українській народ не має ніяких ілюзій. Кількість людей, які прагнуть членства України в Європейському союзі, майже 70 відсотків. Ми сьогодні є однією з найбільш європейсько-оптимістичних націй з усіх країн Європи. Тому так важливо, щоб двері Європейського союзу залишались для нас відкритими. Тому що це є мотивуючим фактором».

Він також заявив, що Європа не може бути в безпеці, якщо Україна не є членом НАТО.

Виступ Петра Порошенка відбувся 24 листопада на Міжнародному форумі з питань безпеки, який із 22 листопада триває у канадському місті Галіфакс.

«Мета нашої делегації – тримати світову коаліцію навколо України для рішучої відсічі російської агресії», – зазначив на форумі Порошенко.

В роботі форуму бере участь офіційна делегація України на чолі з міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

На щорічному Галіфакському форумі традиційно присутні представники урядів та парламентів з демократичних держав світу, провідні фахівці-політологи та експерти у сфері міжнародних відносин, безпеки та оборони.