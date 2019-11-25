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25 листопада 2019, Київ 09:02
Політика

П’ятий президент Петро Порошенко розповів про свої зустрічі з Руді Джуліані

Петро Порошенко, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність»

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Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що двічі зустрічався з Руді Джуліані, який обіцяв йому, що допоможе підняти рівень співпраці між США та Україною. Про це Порошенко розповів на Форумі з міжнародної безпеки у Канаді.

На уточнення – чи просив щось Джуліані за такі послуги – президент України спочатку відповів обтічно, але згодом дав однозначну відповідь: «Дивіться, я президент України, величної Європейської нації, великої Європейської країни, найбільшої за територією в Європі. І звичайно, я не можу уявити такого типу розмов зі мною як із президентом України». Порошенко також сказав, що Джуліані не порушував питання «Бурісми» чи Байденів.

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Тепер ми переключаємо нашу увагу на так званий «Україна-ґейт». Хто в цьому зацікавлений? Україна? Точно ні. США? Точно ні. Одна особа – та, яка сидить у Росії
Петро Порошенко

Петро Порошенко також закликав міжнародну спільноту не забувати про російську агресію. «Хто зацікавлений у тому, щоб Україну не бачили як об’єкт російської агресії, що стало причиною введення санкцій проти Росії, поки та не залишить українську територію? Тепер ми переключаємо нашу увагу на так званий «Україна-ґейт». Хто в цьому зацікавлений? Україна? Точно ні. Сполучені Штати? Точно ні. Одна особа – та, яка сидить у Росії».

Порошенко також заявив, що Україна сьогодні як ніколи прагне стати членом європейської спільноти: «Українській народ не має ніяких ілюзій. Кількість людей, які прагнуть членства України в Європейському союзі, майже 70 відсотків. Ми сьогодні є однією з найбільш європейсько-оптимістичних націй з усіх країн Європи. Тому так важливо, щоб двері Європейського союзу залишались для нас відкритими. Тому що це є мотивуючим фактором».

Він також заявив, що Європа не може бути в безпеці, якщо Україна не є членом НАТО.

/**/ /**/ Єнс Столтенберґ
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Виступ Петра Порошенка відбувся 24 листопада на Міжнародному форумі з питань безпеки, який із 22 листопада триває у канадському місті Галіфакс.

«Мета нашої делегації – тримати світову коаліцію навколо України для рішучої відсічі російської агресії», – зазначив на форумі Порошенко.

В роботі форуму бере участь офіційна делегація України на чолі з міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

На щорічному Галіфакському форумі традиційно присутні представники урядів та парламентів з демократичних держав світу, провідні фахівці-політологи та експерти у сфері міжнародних відносин, безпеки та оборони.

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