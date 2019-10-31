Головне із сказаного генсекретарем НАТО Столтенберґом про Україну: короткі цитати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ приїхав до України разом із усіма представниками Північноатлантичної ради. 30 жовтня він відвідав Одесу, а 31 жовтня приїхав до Києва, де вранці зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, а потім узяв участь у засіданні комісії Україна-НАТО та виступив у Верховній Раді, процитувавши вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі». Що саме говорив Столтеберґ у Києві – подаємо прямою мовою.

Про співпрацю з Україною

Україна – серед наших найближчих союзників НАТО, і ми цінуємо ваш вклад у євроатлантичну безпеку. Ваші військові служать у Афганістані та Косово, і ви є частиною сил реагування НАТО.

Я знаю, що ви плануєте долучитися до навчань НАТО в Іраку, де ми боремося з міжнародним тероризмом. НАТО високо цінує співпрацю з Україною.

Про допомогу Україні

Сьогодні ми переглядали наш всебічний пакет допомоги Україні: через 10 трастових фондів альянс НАТО та партнери надають понад 40 мільйонів євро, щоб підтримати Україну у таких сферах як бойове командування та контроль, кібербезпека, медична реабілітація.

Це має практичні результати. Ми допомагаємо пораненим військовим – чоловікам і жінкам – отримати лікування, яке вони потребують. Ми посилюємо стійкість України до гібридних загроз і кібератак.

Альянс також продовжує проводити тренування для українських військових, і щодня радники НАТО підтримують реформу сфери безпеки та оборони в Україні.

Про розведення сил на Донбасі

Сьогодні ми обговорили безпекову ситуацію на сході України. Альянс підбадьорений прогресом у Станиці Луганській та інших місцях, де відводяться війська. Але одночасно з цим конфлікт на Донбасі продовжує відбирати життя. І ми стурбовані повідомленнями про погрози і застереження щодо моніторів ОБСЄ. Росія повинна припинити підтримку бойовиків на сході України та відвести свої сили та обладнання з української території.

Про захоплені судна під час сутички у Керченській протоці

НАТО цілковито підтримує український суверенітет та територіальну цілісність.

Ми ніколи не визнаємо російську незаконну анексію Криму, і ми засуджуємо російські агресивні дії у чорноморському регіоні.

Альянс закликає Росію повернути Україні судна, захоплені минулого року, та забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі.

Про звільнення заручників

Минулого місяця Росія та Україна обмінялися десятками в’язнів, і це був найбільший обмін з часів анексії Криму. Це був крок у правильному напрямку.

Разом із зусиллями у «нормандському форматі» це допоможе повністю впровадити Мінські угоди.

Росія несе велику відповідальність за виконання цих угод.

Про реформи в Україні

Як ви знаєте, я неодноразово висловлював важливість дотримання прав меншин. Ми всі сходимось на думці, що Україна повинна повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії (щодо закону про освіту 2017 року, проти якого виступає членкиня НАТО Угорщина – ред.). Від себе додам, що це має бути рішення України.

Я обговорив це питання із президентом Володимиром Зеленський сьогодні, і був радий почути, що 6 із 7 рекомендацій комісії були виконані.

Альянс також вітає кроки української влади проти корупції. Новий парламент працює із надзвичайною швидкістю, підготувавши понад 500 законопроектів за місяць. Ми б хотіли вас підтримати. НАТО продовжить надавати дорадчу і практичну підтримку.

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