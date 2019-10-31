Зеленський розпочав зустріч зі Столтенберґом – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, повідомив Офіс президента України.

Перемовини відбуваються у вузькому колі в Маріїнському палаці в Києві.

Зеленський взяв участь у засіданні комісії Україна – НАТО. На ньому Столтенберґ сказав, що Північноатлантичний альянс не визнавав і не визнає анексії Росією українського півострова Крим й наголосив на важливості виконання Мінських угод усіма сторонами.

«Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського з мирного розв’язання конфлікту і ми високо цінуємо ваше лідерство і ваші зусилля. НАТО підтримує політично і практично Україну, допомагаючи зміцнити оборонні інститути й Збройні сили України», – заявив Столтенберґ.

Він наголосив, що процес реформ «абсолютно необхідний для майбутньої безпеки, процвітання вашої країни і вашого просування до майбутнього членства в НАТО».

Зеленський, зі свого боку, заявив, що розраховує на прискорення процесу встановлення сумісності Збройних сил України із силами Альянсу.

31 жовтня очікується виступ Столтенберґа у Верховній Раді.