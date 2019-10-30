Генеральний секретар ООН Єнс Столтенберґ анонсував запуск нової ініціативи у взаємодії НАТО і України, що враховує нинішні формати співпраці. Про це Столтенберґ сказав на пресконференції в порту Одеси.

«Ми маємо довгострокове партнерство з Україною, і час від часу його адаптуємо, коригуємо, доповнюємо, та змінюємо формати нашої співпраці. Цієї весни ми ухвалили рішення надалі розвивати співпрацю в різних галузях і, зокрема в галузі сил і засобів військово-морського флоту», – заявив Столтенберґ.

За його словами, наразі взаємодія НАТО та України відбувається у трьох форматах.

«Ми маємо комплексний пакет допомоги Україні, ми маємо інструмент річних національних програм, ми маємо також комісію Україна-НАТО», – резюмував генсекретар НАТО.

«Зараз ми запускаємо нову ініціативу, яка має на меті скоординувати та поєднати ці різні формати співпраці, зробивши їх більш впорядкованими», – додав він.

30 і 31 жовтня на запрошення української влади Північноатлантична рада на рівні послів на чолі з генсекретарем Єнсом Столтенберґом перебуватиме з візитом в Україні. 30 жовтня Столтенберґ – в Одесі. 31 жовтня – в Києві, де проведе засідання комісії НАТО-Україна з участю президента Володимира Зеленського, а також виступить із промовою у Верховній Раді.​