НАТО закликає до розширення військової допомоги Україні

НАТО закликає розширити військову допомогу Україні – про це на пресконференції в Брюсселі заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ.

«Звичайно, я, як генеральний секретар, завжди підштовхую союзників у НАТО надавати більше. І я закликаю союзників збільшити цю допомогу, надавати більше інструкторів, більше коштів до трастових фондів, проводити більше діяльності з Україною. Я зустрічався з президентом Зеленським і наголосив йому, що будемо продовжувати і збільшувати допомогу, ми, власне, вже у процесі збільшення нашої підтримки Україні», – сказав Столтенберґ.

За його словами, на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Вашингтоні у квітні узгодили новий пакет допомоги, «який стосується різних можливостей, включно з військово-морськими можливостями».

Питання підтримки України буде розглянуте в найближчі два дні на зустрічі міністрів оборони НАТО, сказав Столтенберґ.

30-31 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відвідає Україну на чолі північноатлантичної ради НАТО. Експерти побувають в Одесі і Києві, щоб на місці оцінити, в якому стані перебуває українська армія.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що візит в Україну Північноатлантичної ради НАТО пов’язаний із питанням безпеки в Чорному морі.

У вересні президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, з яким обговорив «подальші кроки у рамках розвитку політичних відносин і практичної взаємодії України та НАТО».

Перед цим в уряді України заявили, що стратегічний курс України в ЄС і НАТО залишається незмінним.