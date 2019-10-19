Кулеба про відносини України з ЄС і НАТО: ми потрібні один одному

Загальний підхід у відносинах України з ЄС і НАТО полягає в тому, що «ми потрібні один одному», заявив віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

«У нас загальний підхід у стосунках з ЄС і в стосунках з НАТО, полягає в тому, що не ми доводимо їм, чому ми їм потрібні, а ми виходимо з того, що ми потрібні один одному. І ви абсолютно праві, не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас», – сказав Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми провели дуже ретельний аналіз того, у чому саме полягає ця додана вартість і унікальна компетенція України, накопичена за останніх 5 років. Ми знайшли цю нішу. Ця ніша називається «військові аспекти гібридної війни»… Україна накопичила дуже серйозний і унікальний абсолютно досвід саме військових аспектів гібридної війни. І ми розвиватимемося у цьому напрямі, обмінюватимемося досвідом з нашими колегами для того, щоб сформувати цілісну концепцію протидії гібридним загрозам», – додав урядовець.

Кулеба також заявив, що зараз «суттєво пришвидшилася» робота над впровадженням стандартів НАТО. Водночас він наголосив, що питання «не лише у стандартах як таких».

«Наступний рівень – це досягнення взаємосумісності між Збройними силами України та країн НАТО. Але головне, про що нагадують наші партнери з альянсу, що в НАТО вступає не армія, в НАТО вступає країна. Тому вся країна має змінюватися для того, щоб відповідати критеріям членства в альянсі», – сказав Кулеба.

30-31 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відвідає Україну на чолі північноатлантичної ради НАТО.

Представники Альянсу мають намір відвідати Одесу і Київ. Візит завершить засідання комісії щодо євроінтеграції України.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що візит в Україну Північноатлантичної ради НАТО пов’язаний із питанням безпеки в Чорному морі.

У вересні президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, з яким обговорив «подальші кроки у рамках розвитку політичних відносин і практичної взаємодії України та НАТО».

Перед цим в уряді України заявили, що стратегічний курс України в ЄС і НАТО залишається незмінним.