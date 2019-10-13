МЗС: питання чорноморської безпеки є темою візиту НАТО в Україну

Візит в Україну Північноатлантичної ради НАТО пов’язаний із питанням безпеки в Чорному морі, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Вадими Пристайко.

«Саме природа візиту Північноатлантичної ради, а так називається керівний орган НАТО, в Одесу і в Київ – це якраз свідчення і бажання послів країн альянсу зрозуміти ситуацію, яка на Чорному морі. Питання чорноморської безпеки – це якраз є тема цьогорічного візиту НАТО в Україну. І отримання допомоги на чорноморському фронті – це і є для нас пріоритет зараз», – сказав Пристайко.

За словами міністра, в Одесі представники НАТО побувають на іноземних військових кораблях, де будуть зустрічатися і з керівництвом, і з українськими моряками і курсантами, а після цього поїдуть до Києва, де буде зустріч з військово-політичним керівництвом держави.

«Ми сподіваємося, що обидві ці частини дозволять їм отримати чітке уявлення і затвердити, наприклад, пакет допомоги Україні на Чорному морі, який так і називається «чорноморський пакет», який запропонований альянсом Україні», – додав голова МЗС.

Візит представників НАТО до України очікується наприкінці жовтня.

«Для альянсу важливо на свої очі пересвідчитися в тому, що відбувається. І особливо важливі зустрічі з керівництвом держави, з керівництвом ЗСУ, і безпекові організації, які є найбільш цікавими і критичними для альянсу. Усвідомлення того, що нове керівництво держави так само твердо стоїть на шляху до НАТО – це і є більш-менш головна мета альянсу», – наголосив Пристайко.

У вересні президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, з яким обговорив «подальші кроки у рамках розвитку політичних відносин і практичної взаємодії України та НАТО».

Перед цим в уряді України заявили, що стратегічний курс України в ЄС і НАТО залишається незмінним.

У МЗС України раніше наголошували, що мілітаризація Росією анексованого Криму і «поширення ядерної зброї у Чорноморському регіоні» – це виклик міжнародному порядку і безпеці. У МЗС зазначали, що «російський режим загрожує не лише Україні, а й усій Європі».