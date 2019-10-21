Як британські інструктори тренують українських військових за стандартами НАТО. Ексклюзивний репортаж

10 тисяч українських військових пройшли курс навчання за стандартами НАТО під керівництвом інструкторів із Великої Британії. Тренувальна місія під назвою операція «Орбітал» працює в Україні вже п’ятий рік поспіль. Підготовка рядових піхотинців, снайперів, розвідників, офіцерського складу – всю цю спільну роботу українських і британських військових журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» побачили на власні очі на полігоні Широкий Лан у Миколаївській області.



Військова допомога Великої Британії Україні в перший рік війни не відрізнялася від допомоги інших європейських країн. Це були бронежилети, кевларові шоломи, аптечки. Пізніше Україна отримала півсотні приладів нічного бачення, дві сотні GPS-навігаторів і стільки ж захищених ноутбуків.

Але з 2015 року головне, в чому Сполучене Королівство допомагає українській армії – вчить воювати в різних умовах і за стандартами НАТО.

«Завдання розвідника – бути непоміченим, але в той же час спостерігати і збирати інформацію. Зараз відпрацьовують навички патрулювання і навички реакції на контакт з противником», – розповідає командир групи британських і данських інструкторів Різ Кортні.

Українські бійці зараз патрулюють територію, на якій потенційно може перебувати ворог, але де саме і коли він з’явиться – невідомо.

«Контакт попереду!», – попереджає військовий, і його колеги починають відходити.

– Командир, як вважаєш, як усе пройшло? – запитує британський інструктор українського військового.

– 75-80 – нормально, – відповідає боєць.

– Чому даєш собі 75?

– Трохи сам розгубився.

– Я вважаю, що для першого підходу було дуже добре. Відділення чітко зрозуміло, що ти хотів від них, всі слухали твої накази, – резюмував британець.

«Засідка по фронту, виявлення її, знаходження, відхід і далі по задачам патрулювання – або обхід засідки, або повертаємося на базу. В 2014 році в подібні ситуації, які ми зараз відпрацьовуємо, ми не робили. Тоді була зовсім інша ситуація, але зараз, я гадаю, цей досвід нам знадобиться», – розповів про особливості навчань український військовий.

На стрільбищі під керівництвом британського інструктора українські військові вчаться вражати цілі максимально швидко. У цій вправі в українських військових є від двох до восьми секунд на ураження конкретної цілі і це, за словами британських інструкторів, сприяє тому, щоб швидше ухвалювати рішення вже під час конкретного бою.

Вони говорять, що ми краще знаємо окопну війну, ніж вони



«Людина позаду стоїть – показує звідки вогонь, корегує нас. Вони говорять, що ми краще знаємо окопну війну, ніж вони. Вони у нас трохи вчаться, ми – у них, у принципі, обмінюємося досвідом», – розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним «Зелений».

«У нас щось на кшталт підвищення кваліфікації. Ми вчимося стріляти, умовно кажучи. Прицілювання, положення зброї, тіла, дихання. Щоб упор був, щоб – пряма лінія, припустимо, від автомату і далі права нога йшла прямо», – показує боєць ЗСУ.

Британський інструктор придивляється до кожного українського бійця і пояснює – добре чи погано він виконує завдання.

«Не забувай повільніше відпускати. Одразу не відпускай. Давай ще раз, контроль спуску – вдихай, видихай, відпускай повільно, – керує британський інструктор.

Британська тренувальна місія отримала назву – операція «Орбітал». Зараз в Україні працює близько 100 військових інструкторів з Великої Британії.

– Бачу у вас на формі український прапор?

– Українські військові мені подарували, мені здається, їм подобається, коли бачать на нас український прапор. Наступне наше завдання – показати і подивитися як хлопці зроблять раптову засідку, – каже британський інструктор Піт Джером.

– Я б хотів запитати, чи сепаратисти влаштовують засідки на Збройні сили України – запитує британець.

– Так, – ствердно відповідають українські військові.

Британець починає розповідати як діяти у складній ситуації:

«Це наш патруль, «замикаючий» час від часу повертається, щоб подивитися чи не йде за ними хтось. Уявімо, що цей «замикаючий» бачить когось. Наприклад, за ними йде те, що ми називаємо контрпатрулем, такі контрпартурлі зазвичай невеликі – розраховані на чотирьох або максимум шістьох людей, вони намагаються слідувати за вами. «Замикаючий» передає вперед по патрулю сигнал «швидка засідка», – пояснює британський інструктор.

«Бау-бау-бау – вбитий», – переміг умовного ворога військовий.

«У них тактика ведення бою не така як у нас, вона незрівнянна з нашими реаліями на Донбасі. У них приклади – Ірак, Афганістан», – розповідає військовий.

«Це нові навички. Думаю, на Донбасі згодиться. Жести руками, думаю, згодяться, до цього їх не особливо знали, а так – і тактика відходу, підходу, укриття, як робити засідку, то цілком добре все», – каже військовослужбовець ЗСУ Віталій.

Місія «Орбітал» – це такий символ двостороннього співробітництва, вигідний обом сторонам



«Якщо порівнювати матеріально-технічну допомогу навіть із канадською, вже не кажучи про американську, вона за об’ємом, звичайно, поступається. Але з іншого боку, місія «Орбітал» – це такий символ двостороннього співробітництва, вигідний обом сторонам. З політичної точки зору, в першу чергу, тому що для Лондона це взагалі можливість сказати, що у них є позиція, наповнена конкретним змістом.

Ті практичні навички, які відпрацьовуються – це базові тактичні навички, але це, наприклад, не підготовка вищого командного складу до масштабних операцій, особливо якщо розмірковувати з точки зору можливої великої російської агресії. В ідеалі треба було б говорити про те, щоб готувати саме керівні кадри. Зараз, скажімо так, немає жодної бригади в ЗСУ, яка була б сертифікована на саме бойові дії в рамках якихось коаліцій за участю країн НАТО», – каже головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Згідно з даними Міноборони, близько 10 тисяч українських військових пройшли навчання в рамках операції «Орбітал». Цікаво, що на відміну від американців, які працюють тільки на Яворівському полігоні у Львівській області, британські інструктори тренують українських військових на полігонах по всій території України, крім безпосередньо зони конфлікту

Не все тут може використовуватися, тобто все-таки ще доволі «совкова» у нас армія і принципи війни «совкові»



«Цікаві хлопці, цікаво проводять заняття, все нормально, все подобається, але трошки все-таки наші реалії української армії свідчать, що не все тут може використовуватися, тобто все-таки ще доволі «совкова» у нас армія і принципи війни «совкові». Я дивлюся, що у них менша кількість людей більше задач виконує. У нас якось прийнято, що великі війська, велика кількість людей», – військовослужбовець ЗСУ.

«Історично так склалося, війни виграють ті армії, де децентралізували управління і дозволили молодшим командирам ухвалювати рішення на місцях. Самі військовослужбовці нам розповідають, що зараз перш ніж щось робити, вони чекають рішення вищих чинів. Але ми намагаємося привнести в українську армію структуру, коли ці рішення будуть ухвалюватися на місці нижчою ланкою, сержантським складом», – резюмував Різ Кортні.

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