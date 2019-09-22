Як тренують Сили спецоперацій перед відправленням на Донбас. Ексклюзивний репортаж

Підрозділ Збройних сил України, який називають найбільш закритим в українській армії. Підривна діяльність, розвідка, контрдиверсійні роботи – далеко не повний перелік його завдань. Журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» отримали ексклюзивну можливість побачити і зафіксувати, як готують групи ССО до виходу на Донбас і як загартовують новобранців.​ О 4:00 годині ранку група Сил спеціальних операцій виїхала на завдання. За легендою, бійці повинні проникнути на територію умовного противника, знайти інструкторів незаконних збройних формувань і повернутися до своїх. Час на виконання завдання – два з половиною дні.

І, по суті, це останній етап підготовки перед виходом групи в зону бойових дій на Донбасі.

«Якщо група проходить без підривів – вона успішно виконує цю ділянку і продовжує свій рух далі. Інший розвиток подій – це коли є поранений, є підрив. У цьому випадку викликається «медевак», це евакуація пораненого, після цього група намагається ще раз пройти, тільки вже без свого пораненого товариша», – розповідає боєць Сил спеціальних операцій України.

Одне з найскладніших місць – на імпровізованому мінному полі.

Водночас висить розтяжка на рівні грудей, а під ногами у бійців – відзначена червоними прапорцями протипіхотна міна. Тому проходити потрібно максимально обережно. А з огляду на об’ємні рюкзаки за спиною у бійців, це доволі складно.

«Пацани, як ви гадаєте, мені подобається тертися об ваші стегна, чи я це роблю для чогось? – Запитує інструктор, який демонструє, як правильно накладати джгут. – Я хочу, щоб ви до мами живі поїхали».

Штурм висоти – це теж частина навчання.

Бійці грають роль спецпризначенців умовного противника. Під наглядом інструкторів вони вже відпрацювали базові дії в малих групах, а також – медицину.

Близько 8-ї години ранку. Доволі сильний вітер, температура менше ніж 10 градусів тепла, але тим не менше ніхто не скасовує необхідність переправитися на інший берег річки. Це обов’язкове завдання для молодих людей, які хочуть у майбутньому стати частиною Сил спеціальних операцій.

«Це військовослужбовці, які не мають достатньо навичок, і для того, щоб їх швидше підготувати, ми часто влаштовуємо такі польові заняття, в інтенсивному режимі, щоб був кращий результат. Для того, щоб вони звикали працювати в екстремальних умовах, коли вони не виспалися, коли втомлені, вони повинні відпрацьовувати всі навчальні завдання», – розповів боєць Сил спеціальних операцій України.

«Жвавіше підповзаємо сюди, контакт відбувається, заряджаємо!», – керує інструктор.

«Загальна практика країн НАТО, для того, щоб бути справжнім професіоналом в своїй галузі і доволі добре володіти навичками суміжних галузей, то це мають бути від трьох до п’яти років», – каже боєць.

Самі військовослужбовці попросили називати їх «однією з частин», втім, лише одна частина в Україні отримала сертифікацію НАТО для участі в Силах швидкого реагування альянсу. «Після отримання позитивної оцінки під час сертифікації НАТО ми спроможні виконувати бойові завдання в складі сил НАТО – як на території України, так і за її межами», – пояснює боєць.

«Якщо група працює злагоджено, цілі грамотно розкладені на місцевості і закріплені за кожним оператором, то в реальності довжина контакту – це один «магазин». Цілі будуть знищені або уражені настільки, що вони не будуть чинити явної протидії нам», – каже боєць Сил спеціальних операцій України.

У перший день загін знищив умовного противника, а на наступний, вже під час відходу, потрапив під мінометний обстріл. Один із бійців отримав мінно-вибухову травму і його готують до евакуації.

«Якщо це просто розвідка, ми намагаємося пропустити противника, не вступати у відкритий контакт. Лише в тих випадках, коли його неможливо уникнути. Якщо направлено на активні вогневі дії, тобто знищення противника за допомогою нальоту чи засадних дій – там, відповідно, відбуваються вогневі контакти, але вони направлені під нашим контролем. Тобто ми їх контролюємо. Ми перші розпочинаємо і стараємося їх же закінчити, не даючи противнику переваги над собою», – каже боєць.