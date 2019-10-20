«Розіп’ятий хлопчик» і «автономія від Луганська до Одеси»: війна на Донбасі в іноземних серіалах

Українські кілери-невдахи, «розіп’ятий хлопчик» і «автономія від Луганська до Одеси». За межами України про війну на Донбасі не тільки пишуть у ЗМІ, а й знімають кіно. У яких «хітах» засвітилася Україна і як реагують самі українці на «авторські» інтерпретації того, що відбувається? Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Слово «Україна» звучало в зарубіжних фільмах та серіалах і раніше. Але зараз, коли вже шостий рік триває війна на Донбасі, це стало відбуватися все частіше і в більш різноманітних інтерпретаціях.

Як українці в цілому реагують на згадки в іноземних серіалах і фільмах про таку болючу тему, як війна? І чи вважають вони це доречним? «Донбас.Реалії» поспілкувалися з тими, хто вже встиг переглянути серіали про війну в Україні, і розпитали про їхні враження.

Серіал «Роки і роки»

Британський серіал Years and years або в перекладі «Роки і роки» – це ситком, трагікомедія і антиутопія в одному флаконі. Одна з основних ліній – відносини між Україною і Росією.

За сюжетом, у 2020 році в Києві відбувається військовий переворот, Росія вводить війська, і 97% українців радіють цим нібито «миротворцям».

«Українська армія встановила контроль над урядом, вони запросили радянську армію з метою підтримання миру», – мовиться у серіалі.

Решта 3% громадян стають вигнанцями. Європі ж наплив нових біженців не надто до душі. Далі пряма мова:

– «Я думав, це законно в Україні. Чи не так?

– Ні-ні, не за новими російськими законами. Але головне, що інквізитори – українці. Це люди, які чекали цього довгий час» – такий діалог відбувається між героями фільму.

Частина з тих, хто дивися серіал, кажуть, що присутність сюжетної лінії про відносини України і Росії – зробила його ще цікавішим.

Серіал «Елементарно»

Ще один стрічка, де згадують війну на Донбасі – американський телесеріал «Елементарно», знятий за мотивами «Шерлока Холмса», але події розгортаються в Нью-Йорку в наші дні.

«Ми намагалися домовитися про завершення російсько-української війни», – говорить одна з героїнь серіалу.

– «Василь Мельник та Остап Міщенко. Колишні українські військові. Їх підозрюють у десятках убивств в Європі.

– Українці...

– Через війну, розв’язану їхнім урядом – їм стали всі допомагати. Можливо, вони не хочуть, щоб усе закінчилося, але треба підтримувати імідж жертв російської агресії», – ще один діалог із серіалу.

Саме частина серіалу про події в Україні справила найбільш негативне враження, розповідає координатор зі зв’язків із громадськістю кінофестивалю Kharkiv MeetDocs Анастасія Пугач.

– Які у тебе були відчуття, коли ти раптом у серіалі почула слова Донецьк і війна?

– Це було дуже дивно і несподівано, тому що серіал ішов кілька років і жодних політичних тем не торкався. А тут згадується війна на Донбасі і ще й в такому ключі, що Україна веде війну, захоплює мирних жителів, у дуже такому сепаратистському. Це взагалі було дуже незвично для американського серіалу. І мені було настільки неприємно, що після цього я перестала його дивитися взагалі.

– Коли ти чуєш згадки про війну на Донбасі, яка у тебе реакція в цілому? Чи доречно зараз жартувати про це чи брати як одну з сюжетних ліній?

– Доречно, звичайно. Чому ні? Залежить від того як, звичайно, це буде подано. Але це сучасна історія і, мені здається, що правильно, що про це вже знімають кіно не тільки в Україні, а й за кордоном. Так, про це треба говорити зараз, звичайно.

Серіал «Батьківщина»

Серіал «Батьківщина» – американський політичний трилер. Увесь сьомий сезон – про те, як Росія намагається зробити військовий переворот в Америці, у цьому ж контексті згадується й Україна.

«– Я чула, що ти сказав Артуру про релокації агентів із Донецька.

– Вибору немає, їх розкрили.

– Я завербувала їх обох. І без них у нас немає очей у східній Україні, де з дня на день почнеться Третя світова.

– Ти перебільшуєш, але так, я знаю», – спілкуються герої серіалу.

Дизайнер Василь Костенко – фанат цього серіалу, він переглянув усі його сезони.

– Якою була твоя реакція, коли ти почув слово «Україна» в серіалі, який ти дивишся вже протягом багатьох років?

– Насправді конфлікт України і Росії згадували і в інших сезонах. Але я дуже здивувався, коли вони почали обговорювати стратегії як Росія намагається там свої погані «штуки» вчинити. І – як приклад – там наводять історію про «розіп’ятого хлопчика».

Діалог із серіалу:

– «Розкажи мені про Слов’янськ у 2014-му.

– Що саме?

– По російському телебаченню говорили, що українські солдати розіп’яли хлопчика на міській площі.

– Так. Цвяхами прибили за уявні злочини його батьків-сепаратистів.

– Брехня, не було цього.

– Звичайно, не було», – саме такий діалог відбувся між двома героями фільму».

– Як, на твою думку, це доречно ось зараз, коли ще триває війна на Донбасі – говорити про неї в іноземних серіалах?

– Так, якщо це серіали, які показують історичні, політичні моменти, чому ні? Часто там просто перекручують усе, наприклад, смішна ситуація, коли до чувака з України приїжджають родичі додому, це американський серіал, а у нього на стіні висить портрет Путіна.

Серіал «Мадам Держсекретар»

І ще один американський серіал – «Мадам Держсекретар». Журналіст Інна Томина каже, що в серіалі її цікавила передовсім розповідь про те, як працює «дипломатична кухня», утім, каже, зовсім не очікувала побачити у ньому сюжетну лінію, пов’язану з Україною.

«Мої батьки і прабатьки терпіли стільки від рук російських, я не міг дозволити Україні бути ще раз поглиненою російським монстром», – говорить один із героїв серіалу.

– Інно, про що він?

– Я дивилась його давно. В головній ролі жінка, яка є державним секретарем, обличчям американської зовнішньої політики. Мені було цікаво дізнатися як Сполучені Штати впливають на світову політику, на те все закулісся. І ось – я вдома щось роблю, на фоні йде цей серіал і тут раз – про Україну. Про Маріуполь, про захоплення міста росіянами, про референдум на сході України.

За тим сценарієм, між Росією і Штатами триває «холодна війна». Росія вторглась на територію України, США не хочуть великої Третьої світової ядерної війни між країнами і вони пропонують росіянам забрати нашу територію – по одеську область включно. А українцям кажуть, мовляв, ви проведіть референдум і подивіться як люди відреагують на це все, і ми вам допоможемо уникнути війни з Росією.

Це було дуже збуджуюче, тоді це був 2016 рік, я просто не могла на це спокійно дивитися. Мене вивести з рівноваги складно, тому що ми працюємо в ЗМІ, кожен день бачимо страшні новини і розуміємо, що таке пропаганда, але дивитися на це було не дуже приємно.

Фільми «Іній»​ і «Гірська жінка на війні»​

Ці кілька прикладів – далеко не весь список, в якому так чи інакше використовують тему конфлікту на Донбасі. Був ще, наприклад, литовсько-український фільм «Іній», де головний герой вирушає на окуповані території разом із гуманітарним конвоєм.

– «Я маю доставити вантаж в Україну для солдатів.

– То ти хочеш, щоб я його доставив?

– Мені більше нікого просити.

– Поїдемо в Україну?

– В яку Україну?», – це діалог зі стрічки.



Або ісландська картина, теж у копродукції з Україною – «Гірська жінка на війні». Там головній героїні пропонують удочерити дівчинку з Донбасу, чиї батьки загинули під час війни.

Всюди – війна на Донбасі показана по-різному. Але ось питання, ці інтерпретації – політ фантазії сценаристів чи все-таки приховані політичні заяви?

«Тому ми і дивимося ці серіали. Тобто, хтось фантазує, хтось, може, вважає, що так і треба зробити. Одне з найважливіших правил написання сценарію – драматизувати ситуацію як можна більше – до фантастичного конфлікту. Тоді цікаво дивитися. В принципі, мистецтво воно тому і мистецтво – думати чи «Мона Ліза» – це автопортрет Леонардо да Вінчі, чи це жінка його знайомого», – каже режисер із Норвегії Тетяна Кривицька Станг Лунд.

У будь-якому випадку, факт відомий усім – політика і мистецтво в усі часи були нерозривно пов’язані. І саме від нас залежить: якою постане Україна в сюжетах майбутніх блокбастерів і в популярних серіалах.

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