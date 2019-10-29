Напередодні візиту делегації НАТО в Україну кораблі альянсу зайшли до Одеси

До причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн альянсу – Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії, повідомляє 29 жовтня Міністерство оборони України.

«Ці кораблі несуть патрулювання в Середземному морі у складі другої постійної протимінної групи НАТО, а до Одеси вони прибули з дружнім візитом і перебуватимуть тут протягом тижня», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, планується, що кораблі відвідає делегація НАТО на чолі з генсекретарем Єнсом Столтенбергом, візит якого до України розпочнеться з Одеси 30 жовтня.

30 і 31 жовтня на запрошення української влади Північноатлантична рада на рівні послів на чолі з генсекретарем Єнсом Столтенберґом відвідає з візитом Україну. 30 жовтня Столтенберґ виступить із промовою перед курсантами Одеської військово-морської академії. 31 жовтня в Києві проведе засідання комісії НАТО-Україна з участю президента Володимира Зеленського, а також виступить із промовою у Верховній Раді.