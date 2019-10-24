Міністри НАТО збираються на зустріч, де обговорюватимуть збільшення підтримки Україні

Міністри оборони НАТО 24 жовтня збираються на дводенну зустріч у Брюсселі.

Напередодні генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ заявив, що на цій зустрічі йтиметься, зокрема, про розширення військової допомоги Україні.

«Звичайно, я, як генеральний секретар, завжди підштовхую союзників у НАТО надавати більше. І я закликаю союзників збільшити цю допомогу, надавати більше інструкторів, більше коштів до трастових фондів, проводити більше діяльності з Україною. Я зустрічався з президентом Зеленським і наголосив йому, що будемо продовжувати і збільшувати допомогу, ми, власне, вже у процесі збільшення нашої підтримки Україні», – сказав Столтенберґ.

Міністри НАТО на дводенній зустрічі також мають обговорити зобов’язання альянсу в Афганістані, адаптацію до гібридних загроз, таких як безпека телекомунікацій 5G, і прогрес у розширенні можливостей швидкого реагування.

Переговори будуть основою для зустрічі лідерів НАТО у Лондоні в грудні.

30-31 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відвідає Україну на чолі північноатлантичної ради НАТО. Експерти побувають в Одесі і Києві, щоб на місці оцінити, в якому стані перебуває українська армія.