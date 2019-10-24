Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Жовтень 2019, Київ 11:54
Новини | Політика

Міністри НАТО збираються на зустріч, де обговорюватимуть збільшення підтримки Україні

Напередодні генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ заявив, що на цій зустрічі йтиметься, зокрема, про розширення військової допомоги Україні

Дивитись коментарі

Міністри оборони НАТО 24 жовтня збираються на дводенну зустріч у Брюсселі.

Напередодні генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ заявив, що на цій зустрічі йтиметься, зокрема, про розширення військової допомоги Україні.

«Звичайно, я, як генеральний секретар, завжди підштовхую союзників у НАТО надавати більше. І я закликаю союзників збільшити цю допомогу, надавати більше інструкторів, більше коштів до трастових фондів, проводити більше діяльності з Україною. Я зустрічався з президентом Зеленським і наголосив йому, що будемо продовжувати і збільшувати допомогу, ми, власне, вже у процесі збільшення нашої підтримки Україні», – сказав Столтенберґ.

Міністри НАТО на дводенній зустрічі також мають обговорити зобов’язання альянсу в Афганістані, адаптацію до гібридних загроз, таких як безпека телекомунікацій 5G, і прогрес у розширенні можливостей швидкого реагування.

Переговори будуть основою для зустрічі лідерів НАТО у Лондоні в грудні.

30-31 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відвідає Україну на чолі північноатлантичної ради НАТО. Експерти побувають в Одесі і Києві, щоб на місці оцінити, в якому стані перебуває українська армія.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG