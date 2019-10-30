Столтенберґ в Україні: про що команда Зеленського домовляється із НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вперше відвідав Одесу – столицю військово-морських сил України. Разом із керівником військово-політичного блоку до України прибули всі члени Північноатлантичної ради НАТО – після Одеси вони поїдуть до Києва. Західну делегацію супроводжували міністр оборони Андрій Загороднюк, віце-прем’єр-міністр Дмитро Кулеба та військове командування. Напередодні візиту делегації в Одесу зайшли чотири кораблі НАТО.

29 жовтня в Одесу зайшли чотири мінних тральщики країн НАТО – BGS Shkval 62 (Болгарія), ESPS Sella M32 (Іспанія), ITS Numana 5557 (Італія) і ROS Lt. Lupu Dinescu M25 (Румунія). Всі вони входять до Другої постійнодіючої групи протимінної боротьби НАТО.

А 30 жовтня до Одеси прибула велика делегація НАТО на чолі із генеральним секретарем Єнсом Столтенберґом. Разом із ним приїхала вся Північноатлантична рада альянсу – представники 29 країн-членів, основний орган прийняття політичних рішень НАТО.

Цього разу із ними приїхав представник Північної Македонії, яка невдовзі має стати членом альянсу.

В Україні делегацію зустріли віце-прем’єр-міністр із питань євроінтеграції Дмитро Кулеба, міністр оборони Андрій Загороднюк та інші посадові особи. Також з українського боку був присутній командувач ВМСУ Ігор Воронченко.

Про що говорили посадовці, якими були підсумки візиту?

Нової заявки на ПДЧ не буде

Україна не подаватиме нову заявку на План дій щодо членства, оскільки вважає чинною стару заявку від 2008 року. Як зазначив Кулеба, Альянс вже зробив свій вибір щодо України в 2008 році, коли закріпив в рішенні Бухарестського саміту готовність НАТО до ПДЧ України та Грузії.

За словами Кулеби, тепер Україна має за п’ять років досягти рівня, коли відповідатиме принципам і критеріям НАТО. Шляхи до цього – реформи, поглиблення співпраці із Альянсом та досягненні взаємосумісності Збройних сил України із арміями країн НАТО.

ПДЧ – це технічне, а не політичне питання, заявив Кулеба.

«Айленди» незабаром вийдуть на бойове чергування

Катери типу «айленд», які США передали Україні, незабаром вийдуть в море. Два кораблі запропонували Україні ще в 2014 році, але через бюрократичні і технічні перепони вони потрапили до ВМСУ тільки в жовтні 2019 року

Довгоочікувані катери отримали назви «Слов’янськ» і «Старобільск». Зараз вони перебувають у воєнній гавані одеського порту та чекають офіційного підняття прапору.

НАТО активніше підтримуватиме військово-морські сили України

Подальша розбудова ВМСУ буде одним з спільних пріоритетів з альянсом, заявив на брифінгу міністр Кулеба. А генеральний секретар Столтенберґ уточнив – ще навесні Альянс ухвалив рішення сконцентрувати зусилля на зміцненні українського військово-морського флоту.

НАТО проводитиме спільні навчання, надаватиме інформацію та аналізуватиме ситуативну обстановку в Чорному морі. Також заплановане стажування українських військових на кораблях НАТО.

НАТО і Україна переглянуть існуючі програми підтримки

Зараз співпраця Альянсу із Україною проходить у трьох напрямках:

в рамках річної національної програми, в рамках комісії Україна-НАТО через комплексний пакет допомоги.

За словами Столтенберґа, формати постійно адаптуються і змінюється, отже незабаром відносини чекає нова ініціатива – з координації і упорядкуванні всіх трьох форматів.

НАТО підтримує мирні ініціативи і вимагає від Росії вивести війська

Альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і вітає зусилля президента Володимира Зеленського з пошуку шляху мирного розв’язання конфлікту на сході України.

За словами Столтенберґа, приклад Станиці Луганського є певним прогресом і Альянс вітатиме повторення цього досвіду із аналогічним результатом.

Водночас, Столтенберґ визнав порушення режиму припинення вогню на Донбасі, нагадав, що спостерігачам ОБСЄ не надається безперешкодний доступ на всій території конфлікту, а декілька безпілотних летальних апаратів ОБСЄ навіть були атаковані.

НАТО продовжує чітко наполягати, що Росія має виконати свою роль в імплементації мінських домовленостей, вивести всі свої війська і офіцерів зі східної України та припинити дестабілізацію регіону.

Співпраця Україна-НАТО є двосторонньою

Україна шукає шлях розширення співпраці із Альянсом. Зараз країна бере участь в антитерористичних заходах в Афганістані і входить в сили швидкого реагування НАТО.

Втім, український уряд також шукає можливості для участі в місії НАТО Іраку. Йдеться про тренування іракських військових, яке в майбутньому можливо будуть втілювати українські спеціалісти.

Після брифінгу Столтенберґ також виступив із лекцією для українських курсантів. ЗМІ на зустріч не допускались.

У своїй промові генеральний секретар говорив про важливість свободи і рівного партнерства, про підтримку України, реформи системи військової освіти в Україні, про роль Росії у розв’язанні конфлікту в Криму і на сході України, а також про можливості мирного врегулювання



