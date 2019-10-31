Радіо Свобода Daily: Генсекретар НАТО Столтенберґ виступить у Верховній Раді

Про що команда Зеленського домовляється із НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вперше відвідав Одесу – нині головне місто Військово-морських сил України. Разом із керівником військово-політичного блоку до України прибули всі члени Північноатлантичної ради НАТО. Західну делегацію супроводжували міністр оборони Андрій Загороднюк, віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба та військове командування. Напередодні візиту делегації в Одесу зайшли чотири кораблі НАТО. Про що говорили посадовці і якими були підсумки візиту, читайте тут.

Після Одеси вони поїдуть до Києва, де генсекретар НАТО зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і виступить у Верховній Раді. Радіо Свобода буде транслювати подію на сторінках Facebook і Youtube.

Розведення в районі Золотого: режим «жовтий» і суперечливі заяви штабу ООС

День розведення військ у Катеринівці, що поблизу Золотого-4, супроводжувався кількома повідомленнями офіційної пресслужби штабу, які за змістом не узгоджувалися між собою. Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував розведення, але журналісти, політики та громадські активісти розкритикували і сам крок, і те, як він був висвітлений. З іншого боку, штаб ООС запевняє у своїй відкритості, а волонтер Роман Донік нагадує: не можна критикувати армію за політичні рішення. Що означає режим «жовтий» зоні ООС і що там відбувається, читайте в матеріалі.

Далі коротко:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс вітає зусилля з розведення сил у Золотому, але наголошує на необхідності виведення Росією військ з Донбасу.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова до зустрічі в «нормандському форматі», якщо вона буде добре підготовлена, повідомляють російські ЗМІ.

Угорщина наклала вето на спільну заяву НАТО про Україну в день візиту Путіна до Будапешта. Там відмовилися від заяви через відсутність згадки про нібито «позбавлення прав» угорської меншини в Україні.

Данія дозволила будувати «Північний потік-2»

Данія дозволила будувати «Північний потік-2» на своєму континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм у Балтійському морі. Проєкт російського газового монополіста «Газпрому» має доставляти газ із Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Досі Данія була єдиною країною, яка не схвалила прокладання газопроводу на своєму континентальному шельфі. Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проєкту. Вони наголошують, що проєкт суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія.

Через 35 років: у Конгресі США визнали «геноцид вірмен»

Палата представників Конгресу США величезною більшістю проголосувала за визнання масових убивств вірмен в Османській імперії в часи кінця Першої світової війни як геноциду вірменського народу. Досі цього не вдавалося досягти протягом 35 років. Інша палата Конгресу, Сенат, наразі не голосувала з цього приводу. Вірменія радіє з нинішньої резолюції, сучасна Туреччина, навпаки, розлючена через засудження дій її імперської попередниці.

Цікаво, що напередодні голосування в Палаті представників телезірка Кім Кардаш’ян закликала вимагати від своїх конгресменів голосування «за» і заявила, що очікуване рішення важливе особисто для неї і «мільйонів американців, які походять від тих, хто пережив геноцид». А після ухвалення резолюції вона звернула увагу в твітері своїх понад 62 мільйонів підписників на «неймовірні цифри» результату голосування.

​В Україні і Росії однаково ставляться до геїв – дослідження

Дослідження американського Pew research center «Громадська думка в Європі через тридцять років після комунізму» виявило, що серед європейських країн в Україні найнижчий рівень сприйняття гомосексуальності: тільки 14% опитаних відповіли, що ЛГБТ мають бути прийняті суспільством. Такий самий показник зафіксували і в Росії. Водночас, чітке заперечне «ні» на це ж запитання цього року відповіли 69% респондентів в Україні та 74% у Росії. Радіо Свобода поцікавилося в українських ЛГБТ-активістів, що вони думають про такі результати і які тенденції бачать.

Яременко вибачився за «інтимну переписку» в Раді

Депутат від партії «Слуга народу» Богдан Яременко попросив вибачення за інцидент, в центрі якого опинився. «Не всі рішення бувають однаково вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента», – резюмував Яременко на сторінці у фейсбуці.

Перед появою цього допису на сторінці у Яременка був текст, в якому він вказував, що поширена у ЗМІ переписка є «провокацією» і зумисне спланованим розіграшем. Раніше у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонної переписки в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таку «переписку» опублікував сайт «Букви». Після цього Яременко сказав, що «не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ».

Перша бійка у Верховній Раді 9-го скликання

Іще один інцидент стався у парламенті. Депутат «Слуги народу» Микола Тищенко та депутат від партії «Опозиційна платформа – «За життя» Микола Скорик поштовхалися просто під час засідання. Скорик відмовився назвати причину, а от Тищенко каже, що все – через білети на концерт «Квартал 95». Як це було і що кажуть учасники бійки – у відео.

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