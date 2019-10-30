Депутат Яременко вибачився за «інтимну переписку» в Раді

Депутат від партії «Слуга народу» Богдан Яременко попросив вибачення за інцидент, в центрі якого опинився.

«Не всі рішення бувають однаково вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента», – написав Яременко на сторінці у Facebook.

Перед появою цього допису на сторінці у Яременка був текст, в якому він вказував, що поширена у ЗМІ переписка є «провокацією» і зумисне спланованим розіграшем.

Раніше сьогодні у мережі з’явилися фото і відео буцімто телефонної переписки в залі парламенту Богдана Яременка у «чатах знайомств» щодо послуг інтимного характеру. Таку «переписку» опублікував сайт «Букви». Після цього Яременко сказав, що «не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ».

Дипломат і громадський діяч Богдан Яременко був обраний у Верховну Раду 9-го скликання за списком президентської партії «Слуга народу», є головою парламентського комітету з питань зовнішньої політики.