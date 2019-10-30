Розведення в районі Золотого: режим «жовтий» і суперечливі заяви штабу ООС

День розведення військ у Катеринівці, що поблизу Золотого-4, супроводжувався кількома повідомленнями офіційної пресслужби штабу, які за змістом не узгоджувалися між собою. Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував розведення, але журналісти, політики та громадські активісти розкритикували і сам крок, і те, як він був висвітлений. З іншого боку, штаб ООС запевняє у своїй відкритості, а волонтер Роман Донік нагадує: не можна критикувати армію за політичні рішення.

30 жовтня штаб Операції об’єднаних сил повідомив про запровадження режиму «жовтий» в усій зоні ООС. У цей період, роз’яснили в штабі, військові можуть зокрема перевіряти документи в цивільних, затримувати в разі відсутності їх, використовувати транспорт чи мобільні телефони громадян за їхньою згодою.

А «за певних умов» учасники ООС мають право обмежувати чи забороняти рух машин та пішоходів, виводити мешканців з певних ділянок, використовувати для службових цілей машини, які належать підприємствам.

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Водночас для цивільних громадян обмежені:

в’їзд та виїзд до району проведення операції

отримання дозвільних документів, необхідних для в’їзду до району ООС

доступ представників органів державної влади

зберігання, використання та переміщення зареєстрованої вогнепальної зброї, боєприпасів, холодної зброї, пневматичної та травматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів несмертельної дії та патронів

використання безпілотників, відео та фотозйомка

використання радіо в машинах

туристичні екскурсії, рибальство та полювання

відвідування лісів та окремих районів місцевості

перелік безпечних автомобільних та залізничних шляхів

обмеження руху транспортних засобів об’їзними шляхами

забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях

При цьому в селі Катеринівка «жовтий» режим запровадили ще напередодні, 29 жовтня – про це Радіо Свобода повідомила місцева волонтерка на ім’я Катерина, яка попросила не вказувати її прізвище.

«Ми хотіли під’їхати, зафіксувати, подивитися, поспілкуватися, проте нас не пропустили через блокпост, так як запроваджений режим «жовтий» і заборонено пропускати, окрім місцевих за пропискою», – розповіла дівчина.

Командувач ООС Володимир Кравченко заявив напередодні, що журналістів запросять до зони розведення після завершення процесу, але заперечив, що хтось забороняв військовим спілкуватися зі ЗМІ.

«Немає такого наказу і не може бути. Збройні сили України, військовослужбовці ООС відкриті для преси», – заявив він.

Із цим твердженням не погодився журналіст проєкту Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время» Володимир Рунець, який вже 30 жовтня повідомив, що знімальну групу його колег не пропустили до селища Бердянське в Донецькій області.

Кореспондентка «Настоящего времени» Юлія Жукова розповіла Радіо Свобода, що завчасно погодила зі штабом ООС свій проїзд до Бердянського без військового супроводу, але на блокпості дорогою до селища (напрямок Широкина) їй із колегами не дозволили продовжити рух.

Хлопець, який перевіряв документи, пішов комусь подзвонив, сказав: вибачте, без військового супроводу пустити не можемо

«Хлопець, який перевіряв документи, пішов комусь подзвонив, сказав: вибачте, без військового супроводу ми вас пустити не можемо. Потім я подзвонила знову в пресцентр ООС... Вони сказали: ну так, непередбачувано, в нас буває таке, можливо, вони перестрахувалися, бо зараз посилені заходи безпеки», – розповіла журналістка.

Один із пресофіцерів, із якими спілкувалася Жукова, припустив, що «перестраховка» пов’язана саме з розведенням сил, хоча воно відбувається в іншій області.

«Обстріли були чи не було?»

29 жовтня штаб ООС спершу повідомив про початок розведення о 12-й годині дня, згодом – про обстріли поблизу ділянки розведення, які нібито його зривають. За якийсь час штаб заявив, що обстріли були, але поза межами розведення.

Така послідовність викликала питання зокрема в журналіста Сергія Каразія.

«А як це зрозуміти? Обстріли були (правий принтскрін) чи не було (лівий)?» – спитав він, оприлюднивши скріншоти повідомлень.

Народна депутатка, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко висловила думку, що розведення сил і засобів почалося «навіть без дотримання базової домовленості про сім днів тиші».

«Ще кілька годин тому штаб ООС інформував про обстріли позицій наших військових противником. Кілька хвилин тому штаб спростовував заяву міністра ЗС щодо розведення. Й, нарешті, спростувавши сам себе, підтвердив розведення. Катеринівка, звільнена взимку 2018 року, залишається в сірій зоні. Славетна 72 бригада «Чорних Запорожців», що тримала оборону Авдіївки, крок за кроком, метр за метром, вулиця за вулицею звільняючи нашу землю, зараз, виконуючи наказ керівництва, відходить», – написала парламентарка.

Зрештою президент Володимир Зеленський у коментарі «Настоящему времени» 29 жовтня уточнив, що йдеться про розведення не в самому Золотому-4, а в Катеринівці.

«Це в Катеринівці, я там був, все спокійно. Ми все контролюємо. Все буде спокійно», – запевнив він.

Організація «Рух опору капітуляції», апелюючи до повідомлень штабу, теж заявила, що відведення відбулося без дотримання умови про тиждень тиші, прописаної в Мінських угодах. Цей крок влади викликав чергову акцію протесту в Києві увечері 29 жовтня під гаслом «Ні кроку назад».

Критика, якої зазнають рішення щодо розведення, може нашкодити авторитету Збройних сил України в очах суспільства – з такою тезою погодився волонтер Роман Донік у коментарі Радіо Свобода. Він засудив тих, хто звинувачує військових у відступі, адже армія виконує накази.

Армію роблять винною в тому, що вони виконують накази

«Звинувачувати в чомусь армію – це категорично не можна. В нас були політичні рішення, які армія виконувала. І зараз, виходить, якось дуже дивно пішов перекос, він наче як раптово стався так, що почали звинувачувати конкретно 72-гу бригаду. Зараз у нас два таких масованих удари по армії останнім часом. Вперше: коли вкинули дані з голосування, скільки за Зеленського голосувало в першому турі (президентських виборів – ред.)... Розганяли це, що армія проголосувала за Зеленського. І от зараз також армію роблять винною в тому, що вони виконують накази. Хоча поки що підстав для паніки та такої істерики я, наприклад, не бачу», – сказав Донік.

«Доки Зеленський не наб’є ґуль, його ніхто не зможе переконати​»

24 жовтня соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати дослідження, за якими найбільшою довірою українців користуються волонтери (69%), ветерани бойових дій (67%), президент Зеленський (66%) та армія (65%).

За словами Доніка, є «декілька груп впливу», які тримають громадськість у напрузі після президентських та парламентських виборів.

«Це помітно, тому що нас розгойдують, у нас постійно, у нас суспільство на межі істерики. Тобто кожен тиждень якісь заклики до чогось, в нас в інформаційному полі просто треш. Я думаю, що все це цілеспрямовано робиться», – припустив він.

Водночас сам Зеленський на пресмарафоні 10 жовтня, коментуючи критику погодження «формули Штайнмаєра», погодився, що комунікація його офісу «слабка», але заявив, що це виправдано. За словами президента, відкрито говорити про стратегію Києва на Донбасі він не повинен, адже цим може скористатися Росія.

«Повна комунікація – це не перевага, це програш. Одразу це програш. Тому я згоден, що комунікація слабка. Я знаю, що підігрівають багатьох людей, які справедливо не розуміли і про Штайнмаєра, і про таке інше. Не розуміли, не знали. Але їх підігрівають», – сказав тоді Зеленський.

Роман Донік нагадує, що Володимир Зеленський до свого президентства працював у «інформаційному полі каналу «1+1».

«Він спілкувався з людьми – і він їм довіряє, довіряє їхній думці – які робили інформаційну політику каналу «1+1». І він чотири роки жив у цьому всьому. Він щиро вважає, що війна не закінчилася, тому що була вигідна Порошенкові, щиро вважає, що він наживався, що вони розкрадали армію. І зараз людина прийшла з повним переконанням, що все, що відбувалося при Порошенку – тільки тому, що Порошенко не хотів щось змінювати. І зараз, доки він не наб’є ґуль, в принципі, його ніхто не зможе переконати», – вважає він.

На думку Доніка, інформаційний ажіотаж навколо розведення сил і засобів може нашкодити самим військовим.

«Суспільство звинувачує в усьому армію – там дуже багато людей, які от зараз, сьогодні, тут, саме зараз воюють, людей, які сьогодні вбивають ворогів. Вони ж не винні в тому, що відбувається. І звісно, вони не можуть зрозуміти, чим вони заслужили таке ставлення до себе. В нас же, окрім армії, за великим рахунком, що лишилося? В нас за п’ять років – ті інституції, які почали будуватися потихеньку, не встигли зміцніти, вони зараз ламаються. В нас лишилася, по суті, одна армія з надбань, які після Майдану сталися. І зараз ось так суспільство починає топтатися по армії», – міркує волонтер.

Він нагадує, що розведення військ було однією з умови відкриття пункту перетину кордону в Золотому.

«Там ситуація така: ми готові до відкриття КПВВ, а той бік не готовий, вони кажуть, що, якщо немає зони відведення, доки не буде зони відведення, ми КПВВ не відкриємо. Ось і все. Проблема в комунікації всюди: вона що в минулої влади була не дуже, вона не одразу з’явилася, а в Зеленського її взагалі немає», – каже Донік.

Про плани відкрити КПВВ «Золоте» Київ заявляв ще у 2016 році, але російські гібридні сили неодноразово зривали запуск роботи пункту зі свого боку.