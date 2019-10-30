Форсування розведення сил на Донбасі посилює тривогу (огляд преси)

Про небезпеку умов Кремля та особливості внутрішньополітичної боротьби пише газета «День». Коли йдеться про такі надважливі питання для країни – як безпека й оборона, територіальна цілісність і суверенітет, не можна ставити внутрішньополітичну боротьбу вище за національні інтереси, наголошує автор статті Іван Капсамун.

Він вважає, що мінський «котел», в який Україна потрапила на дипломатичному рівні в 2014-2015 роках, підписавши домовленості, насправді, залишив дуже мало простору для маневру. Тим паче, коли все це фактично впало на голову новій, недосвідченій владі. Однак це не означає, що добиватися миру, про що неодноразово обіцяла команда Зеленського, потрібно будь-якою ціною, тим паче виконуючи вимоги Кремля.

Ситуація в тій самій Станиці Луганській, де вже відбулося розведення, далеко неоднозначна. Влада рапортує, що все минуло успішно, а місцеві мешканці розповідають, що далеко не все так гладко. За їхніми словами, сепаратисти перевдягаються в цивільне і заходять в так звану «сіру зону», звідки відійшли українські війська. Ба більше, форсування розведення сил з явним ігноруванням фактів обстрілів посилює тривогу у тих, кого чекають в тому числі «розстрільні списки»...

Довіряти ворогу, який наповнив Донбас військовою технікою, особовим складом та найманцями, а перед тим анексував Крим, дуже небезпечно, попереджає газета у статті «Розведення в... «турборежимі».

Провладна парламентська монобільшість – фракція «Слуга народу» – за участі керівництва держави намагається знизити суспільний резонанс, який спричинив корупційний скандал, фігурантами якого виявилися 11 народних депутатів Зе-команди комітету з фінансів і податків. Газета «Україна молода» нагадує, що суть цієї схеми, яку намагалися ліквідувати у Раді, полягає в діяльності електронних майданчиків (посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду держмайна), які пов’язують із депутатом Антоном Яценком.

Згідно з даними журналістських розслідувань, лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа Яценка «викачали» з держбюджету 23 мільйони на схемах посередництва. Тому в Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний ліквідувати цю «схему», але окремі «слуги народу» подали й альтернативний законопроєкт, який дозволяє зміцнити діяльність майданчиків-посередників. Конкретніше про депутатів, які підтримали цей законопроєкт, йдеться в матеріалі «Одинадцять «друзів» Яценка».

Промислове виробництво в Україні не зростає, але влада при цьому обіцяє шалене зростання ВВП, орієнтуючись на міфічні чинники, пише газета «Україна молода». Видання зазначає, що українська економіка перебуває у важкому стані.

Останні цифри показують, що промвиробництво сьогодні показує результати, м’яко кажучи, не кращі від минулорічних, а післявиборчий оптимізм, який ставав драйвером розвитку торгівлі, потрохи вщухає. Втім, така ситуація не заважає владі будувати плани стрімкого розвитку економіки та перетворення України на східноєвропейського тигра.

На думку експертів, за такими обіцянками не стоїть практично нічого. Сьогодні єдиним і безальтернативним джерелом добробуту українського народу є українські заробітчани, що переказують додому зароблені кревні. Заголовок публікації – «Завдання – стати тигром!»

На нинішній рік припала низка знакових для українців ювілеїв. Проте чинна влада їх фактично проігнорувала, констатує газета «День». Особливо прикро, що проігнорований такий ювілей, як 250-річчя від дня народження Івана Котляревського.

Адже Котляревський та його творчість, передусім поема «Енеїда», стали знаковими для діячів українського «національного відродження» ХІХ століття. Її поява в друкованому вигляді дала старт для початку соціокультурного конфлікту між імперською Росією та провінційною Україною. У статті «Антиімперський Іван Котляревський» газета наголошує, що його творчість і сьогодні для українців має значення – зокрема, у протистоянні з Росією.