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01 листопада 2019, Київ 09:08
Новини | Політика

Розведення. Золоте-4 та «сіра» Катеринівка – фоторепортаж

Кореспонденти Радіо Свобода відвідали селище Золоте-4 і село Катеринівку, між якими на ділянці фронту відбувається процес розведення військ.
Усі дороги й під&rsquo;їзди до селища Золоте-4 перекриті патрулями озброєних поліцейських, які чергують тут вдень і вночі. Пересуватися нам (кореспондентам) машиною заборонили. Тож увесь день ми провели на ногах
1 Усі дороги й під’їзди до селища Золоте-4 перекриті патрулями озброєних поліцейських, які чергують тут вдень і вночі. Пересуватися нам (кореспондентам) машиною заборонили. Тож увесь день ми провели на ногах
У селищі розташована шахта &laquo;Родіна&raquo; &ndash; фактично єдине місце роботи для місцевих жителів
2 У селищі розташована шахта «Родіна» – фактично єдине місце роботи для місцевих жителів
Наразі у селі проживає 526 людей. До війни, кажуть, було більш ніж тисячу
3 Наразі у селі проживає 526 людей. До війни, кажуть, було більш ніж тисячу
У селі багато військових, нацгвардійців і поліції, які патрулюють вулиці. Одна з причин &ndash; присутність тут ветеранів-добровольців полку &laquo;Азов&raquo;, які виступають проти відведення військ від теперішніх передових. У самому селищі місцеві розділилися на два табори &ndash; &laquo;за розведення&raquo; і &laquo;категорично проти&raquo;. Обидва табори одночасно поєднує і розділяє одне &ndash; страх перед майбутнім
4 У селі багато військових, нацгвардійців і поліції, які патрулюють вулиці. Одна з причин – присутність тут ветеранів-добровольців полку «Азов», які виступають проти відведення військ від теперішніх передових. У самому селищі місцеві розділилися на два табори – «за розведення» і «категорично проти». Обидва табори одночасно поєднує і розділяє одне – страх перед майбутнім
Чотири рази на день із селища до Лисичанська ходить автобус
5 Чотири рази на день із селища до Лисичанська ходить автобус
71-річна Любов Семенівна розповідає і показує нам наслідки обстрілу її хати зі стрілецької зброї пару днів тому (28 жовтня). Кулі калібру 7,62 посікли стіни й дах
6 71-річна Любов Семенівна розповідає і показує нам наслідки обстрілу її хати зі стрілецької зброї пару днів тому (28 жовтня). Кулі калібру 7,62 посікли стіни й дах
Цей песик пережив влучення міни у літню кухню жінки. Собаку разом з будою далеко відкинуло вибуховою хвилею. Від кухні не лишилося нічого
7 Цей песик пережив влучення міни у літню кухню жінки. Собаку разом з будою далеко відкинуло вибуховою хвилею. Від кухні не лишилося нічого
На висотах за селом розташовані запасні позиції другої лінії оборони української армії
8 На висотах за селом розташовані запасні позиції другої лінії оборони української армії
Наразі українські військові, які тримають оборону перед селищем Золоте-4, не відходять зі своїх позицій. Ділянка розведення №&nbsp;2 розташовується між селищами Золоте-4 і Луганське (№1 &ndash; це Станиця Луганська). На фото &ndash; український прапор на стовпі у Золотому-4
9 Наразі українські військові, які тримають оборону перед селищем Золоте-4, не відходять зі своїх позицій. Ділянка розведення № 2 розташовується між селищами Золоте-4 і Луганське (№1 – це Станиця Луганська). На фото – український прапор на стовпі у Золотому-4
Йдемо пішки із Золотого-4 до Катеринівки, частина якої опинилася у &laquo;сірій зоні&raquo;. Ліворуч від дороги чемні написи з застереженням, що стріляють без попередження. За посадкою раніше був &laquo;нуль&raquo;, тепер військові відходять звідти
10 Йдемо пішки із Золотого-4 до Катеринівки, частина якої опинилася у «сірій зоні». Ліворуч від дороги чемні написи з застереженням, що стріляють без попередження. За посадкою раніше був «нуль», тепер військові відходять звідти
Це поле перед новими позиціями ЗСУ. На ньому викопані свіжі фортифікаційні споруди і розтягнуті ряди колючого дроту. Дозволу знімати нові позиції від військових ми не мали, тож просто пройшли поруч, розглядаючи їх. Нові позиції на вигляд солідні
11 Це поле перед новими позиціями ЗСУ. На ньому викопані свіжі фортифікаційні споруди і розтягнуті ряди колючого дроту. Дозволу знімати нові позиції від військових ми не мали, тож просто пройшли поруч, розглядаючи їх. Нові позиції на вигляд солідні
ОБСЄ спостерігає за процесом розведення військ біля в&rsquo;їзду до Катеринівки
12 ОБСЄ спостерігає за процесом розведення військ біля в’їзду до Катеринівки
Першою на вулицях Катеринівки ми зустріли 79-річну Іванівну. Про розведення вона прочитала &laquo;на стовбі&raquo; і каже, що їй це не подобається
13 Першою на вулицях Катеринівки ми зустріли 79-річну Іванівну. Про розведення вона прочитала «на стовбі» і каже, що їй це не подобається
За умовами розведення, одна сторона вулиці у Катеринівці тепер, так би мовити, українська, інша &ndash; &laquo;сіра&raquo;. Селище раніше вже було у &laquo;сірій зоні&raquo; &ndash; з 2014-го по лютий 2018-го, коли українська армія повернула його під свій контроль
14 За умовами розведення, одна сторона вулиці у Катеринівці тепер, так би мовити, українська, інша – «сіра». Селище раніше вже було у «сірій зоні» – з 2014-го по лютий 2018-го, коли українська армія повернула його під свій контроль
Жителька Катеринівки баба Люба розповідає про ситуацію в селі. Вже пару днів, каже вона, зовсім тихо і не стріляють. Вона &laquo;за розведення&raquo;, і &laquo;аби ж не стріляли&raquo;. Але й у &laquo;сірій зоні&raquo; вона жити не хоче і каже, що якби їй держава запропонувала виїхати звідси, вона б погодилася
15 Жителька Катеринівки баба Люба розповідає про ситуацію в селі. Вже пару днів, каже вона, зовсім тихо і не стріляють. Вона «за розведення», і «аби ж не стріляли». Але й у «сірій зоні» вона жити не хоче і каже, що якби їй держава запропонувала виїхати звідси, вона б погодилася
Молодь на вулиці Катеринівки
16 Молодь на вулиці Катеринівки
Дорогою назад проходимо покинутий будинок, де раніше стояли військові. Стіни розписані назвами рідних для вояків міст України
17 Дорогою назад проходимо покинутий будинок, де раніше стояли військові. Стіни розписані назвами рідних для вояків міст України
Ми відзняли репортаж і поїхали, а над уже вдруге &laquo;сірою&raquo; Катеринівкою сходив молодий місяць. Було тихо
18 Ми відзняли репортаж і поїхали, а над уже вдруге «сірою» Катеринівкою сходив молодий місяць. Було тихо
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Андрій Дубчак

Розповідаю про війну на Донбасі через історії військових і цивільнихhttps://www.instagram.com/andriy.dubchak

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, КПІ ФІОТ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Фіналіст конкурсу European Media Digital Award 2019 у номінації «​engagement»​.

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