Розведення. Золоте-4 та «сіра» Катеринівка – фоторепортаж

15 Жителька Катеринівки баба Люба розповідає про ситуацію в селі. Вже пару днів, каже вона, зовсім тихо і не стріляють. Вона «за розведення», і «аби ж не стріляли». Але й у «сірій зоні» вона жити не хоче і каже, що якби їй держава запропонувала виїхати звідси, вона б погодилася