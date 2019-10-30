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30 жовтня 2019, Київ 17:34
Новини | Міжнародні

Угорщина наклала вето на спільну заяву НАТО про Україну в день візиту Путіна до Будапешта

Угорщина відмовилася від заяви НАТО через відсутність згадки про нібито «позбавлення прав» угорської меншини в Україні

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Угорщина наклала вето на спільну заяву НАТО про Україну в день візиту президента Росії Володимира Путіна до Будапешта.

Угорщина відмовилася від заяви через відсутність згадки про нібито «позбавлення прав» угорської меншини в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відкидає звинувачення опонентів, які стверджують, що відносини Будапешта й Москви занадто близькі. Він наполягає на «прагматичних відносинах» із Росією.

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Вони зіпсувалися після ухвалення у вересні 2017 року українського закону про освіту, який, на думку Будапешта, обмежує права українських угорців, що живуть на Закарпатті (закон передбачає, серед іншого, ширше впровадження української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин).

/**/ /**/ Президент України Петро Порошенко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Нью-Йорк, 26 вересня 2018 рок
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