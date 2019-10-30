Путін прибуває з візитом до Угорщини

Президент Росії Володимир Путін 30 жовтня в Будапешті зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

«Під час переговорів сторони мають обговорити повний спектр питань російсько-угорської взаємодії, насамперед у комерційній та економічній, культурній та гуманітарній сферах, а також обмінятися думками щодо ряду міжнародних та регіональних питань», – повідомила пресслужба Кремля перед початком візиту Путіна.

Особливі відносини між Путіним та Орбаном призвели до того, що член Євросоюзу Угорщина переважно покладається на Росію як постачальника газу та розраховує на кредитну лінію обсягом 10 мільярдів євро для модернізації єдиної в країні атомної електростанції за допомогою «Росатому».

Джерело, обізнане з порядком денним візиту Путіна, повідомило Reuters, що сторони також обговорять газопровід TurkStream. Цей проєкт передбачає постачання газу по дну Чорного моря до Туреччини і також відгалуження для постачання до Угорщини. Для реалізації цього наміру Росія потребує згоди всіх країн, розташованих між Туреччиною та Угорщиною, яка не має власного виходу до моря.

Нині Угорщина, газовий контракт якої з Росією закінчується в 2021 році, отримує російський газ через газотранспортну систему України. Чинний договір між Києвом та Москвою про транзит газу закінчується 31 грудня.

І Путін, і Орбан відкидають західні ліберальні цінності. Від часу анексії Москвою українського Криму в 2014 році Орбан щороку щонайменше раз зустрічався із Путіним і є прихильником скорочення санкцій Євросоюзу проти Росії.