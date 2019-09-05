Україна протестує через заяву угорського чиновника про «громадянську війну» на Донбасі

Україна висловила протест через слова державного секретаря канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Трістана Азбея про «кризу громадянської війни» на Донбасі, повідомило Міністерство закордонних справ України.
3 вересня до МЗС запросили тимчасового повіреного в справах Угорщини в Україні Крістіну Марфі.
«Категорично неприйнятною для України є ситуація, коли високі посадові особи сусідньої держави називають триваючу з 2014 року збройну російську агресію проти України «громадянською війною». Це не лише не відповідає дійсності, а і суперечить офіційній позиції країн-членів ЄС і НАТО, до яких належить також і Угорщина. Санкції ЄС проти РФ запроваджені саме у зв’язку з цією агресією, і подібна підміна понять жодним чином не сприяє її припиненню», – розповіли в МЗС.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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