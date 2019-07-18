Угорський уряд вбачає покращення стосунків з Україною після виборів і має свій план

За кілька днів до дня голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України Закарпаття відвідав Петер Сійярто, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини. Угорський високопосадовець не єдиний, який побував у розпал виборчої кампанії в округах, де компактно проживає угорськомовне населення. Напередодні керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Ґерґей Ґуяш відкривав реформатську церкву в селі Паладь-Комарівці на Ужгородщині. Минулого тижня із візитами в області перебували уповноважений уряду Угорщини Іштван Грежа та заступник міністра МЗС Угорщини Левенте Модьор.

Раніше в МЗС України висловили занепокоєння можливим втручанням Угорщини у внутрішні справи України перед виборами. Стурбованість української сторони, як пояснили в МЗС, викликали нещодавня зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою «Товариства угорської культури Закарпаття», народним депутатом України Василем Брензовичем у Будапешті, низка візитів у Закарпатську область України офіційних осіб Угорщини і публічних заяв агітаційного характеру на підтримку Брензовича і деяких інших кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня 2019 року. Водночас «МЗС України з подивом дізналось, що, попри відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня 2019 року в Закарпатську область України, користуючись дипломатичним паспортом, із неофіційним візитом прибув голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Ґерґей Ґуяш для участі в публічному заході в Ужгородському районі». «Угорській владі наполегливо рекомендовано до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація», – заявив заступник голови МЗС України Єгор Божок під час зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто.

Втім, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся з угорською громадою на Закарпатті і дав по тому короткий брифінг. Разом з Василем Брензовичем, лідером «Товариства угорської культури Закарпаття», який кандидує на виборах до Верховної Ради в окрузі №73. Хоча сам Сійярто з виборами свій візит не пов’язав, зауважив, що планував, крім угорської громади, зустрітися з новим керівником Закарпаття.

«Все узгоджено з дипломатичними відомствами. Це не є втручанням в українські вибори. І я не вважаю, що я якимось чином щось порушую, – пояснив Петер Сійярто. – Ми завжди раді, коли сусіди приїжджають до нас, аби зустрітися з нацменшинами. Я дуже часто відвідую Словаччину, Трансільванію, але ні словаки, ні румуни не бачать в цьому жодної проблеми».

Ми сподіваємося на те, що в Києві складеться така ситуація в парламенті, яка зробить можливим значне покращення відносин між Україною та Угорщиною

За словами угорського міністра, Угорщина зацікавлена в тому, щоб контакти з Україною покращилися. Але це можливо тільки після парламентських виборів. «Ми відверто сподіваємося на те, що в Києві складеться така ситуація в парламенті, яка зробить можливим значне покращення відносин між Україною та Угорщиною, – додав Петер Сіярто. – У нас є план, як саме треба покращувати ці відносини, але для цього нам потрібна і українська влада. Як тільки вона поверне угорській спільноті її права на навчання рідною мовою, ми зможемо налагодити дуже інтенсивне економічне співробітництво на благо двох країн. Ми маємо 50 мільйонів євро на це. З цього можна розвивати інфраструктуру. Ми готові побудувати чотири нових КПП на кордоні між Угорщиною та Україною, а також налагодити співробітництво комісій у питаннях нацменшин, екологічних питаннях. Але як тільки припиняться провокації. Тоді ми відкличемо вето на переговори між Україною та НАТО», – наголосив глава МЗС Угорщини.

Щодо провокацій, то угорський міністр мав на увазі обшуки, які проводили 15 липня правоохоронці у селі Дюла на Виноградівщині у будинку депутата облради Карла Резеша з метою виявлення доказів підкупу виборців. З цього приводу голова Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич оприлюднив звернення до президента України та уряду, назвавши дії Національної поліції України «умисними та провокаційними, спрямованими на залякування політично активної частини угорської спільноти в процесі поточної виборчої кампанії, метою якої є дезорієнтація наших виборців та загострення міжнаціональних відносин у нашому краї та міжнародних стосунків між Україною та Угорщиною».

«Закарпатські угорці є законослухняними. Дуже прикро, що перед виборами відбуваються такі речі. Хочу закликати президента України пана В .Зеленського та голову СБУ пана І. Баканова припинити цей тиск на угорську громаду Закарпаття. Я впевнений, що ця ситуація нікому не добра: ні Україні, яка не має підтримки Угорщини у своїх інтеграційних напрямках до ЄС та НАТО, ні Угорщині. Бо ми не любимо бути в поганих стосунках із сусідами», – резюмував Петер Сійярто.

Міністр МЗС Угорщини також зауважив, що Угорщина розраховує на співпрацю з новим президентом України. «Ми дуже сподіваємося на нового президента України. І те, що чули від нього за останній час, дає підстави сподіватися на реальне покращення стосунків. 90% угорців Закарпаття проголосували за нього з надією на те, що він буде керувати демократичною європейською країною, а озброєні напади цьому не сприяють», – додав Петер Сійярто.

Тим часом в угорської громади на Закарпатті є нові підстави для політичних конфліктів. СБУ зацікавилась публікацією газети «Карпаталія» («Kárpátalja»), яка на титульній сторінці розмітила зображення, де частина Закарпаття з компактним проживанням угорської нацменшини розфарбована у кольори угорського національного прапора. Внесено відомості до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України («посягання на територіальну цілісність і недоторканість України»).

«Такі дії можуть спровокувати сепаратистські настрої в середовищі угорської національної меншини, розповсюдження друкованих матеріалів із вказаним зображенням є публічними закликами до зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України», – інформують в УСБУ в Закарпатській області.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок заявив, що СБУ має відреагувати на позначення окремих територій України «угорськими» на шпальтах газети «Карпаталія», яку видає громадська організація «Товариство угорської культури Закарпаття».

«На передовиці газети «Карпаталія» ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» під лозунгом «Угорець, вставай!» ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм. ГПУ та СБУ мають ініціювати провадження», – написав у твітері Єгор Божок.

На сайті «Товариства угорської культури Закарпаття» вказано, що «у практичній діяльності ТУКЗ дотримується встановлених міжнародних правових норм, законів та Конституції України».

Радіо Свобода не вдалося отримати коментар у редакції видання щодо вказаного інциденту у числі газети за 16 липня, де мажоритарні округи, в яких балотуються лідери угорських організацій Закарпаття, позначені у кольорах прапора Угорщини.

Угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Раніше угорська сторона також різко критикувала ухвалення в Україні закону про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, передбачає ширше впровадження навчання українською державною мовою також у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської й української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. На відплату офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи Києва.