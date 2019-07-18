МЗС хоче реакції силовиків через позначення територій України «угорськими» у газеті на Закарпатті

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок заявив, що Служба безпеки України має відреагувати на позначення окремих територій України «угорськими» на шпальтах газети «Карпаталія», яку видає громадська організація «Товариство угорської культури Закарпаття».

«На передовиці газети «Карпаталія» ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» під лозунгом «Угорець, вставай!» ілюстрована приналежність Угорщині низки територій України. Сепаратизм. ГПУ та СБУ мають ініціювати провадження», – написав у твітері Єгор Божок.

Заступник міністра закордонних справ також повідомив, що підготував відповідні звернення-листи щодо ситуації.

На сайті «Товариства угорської культури Закарпаття» вказано, що «у практичній діяльності ТУКЗ дотримується встановлених міжнародних правових норм, законів та Конституції України».

Радіо Свобода не вдалося отримати коментар у редакції видання щодо вказаного інциденту у числі газети за 16 липня, де мажоритарні округи, в яких балотуються лідери угорських організацій Закарпаття, позначені у кольорах прапора Угорщини.

Раніше цього тижня на територію українського Закарпаття всупереч рекомендаціям офіційного Києва прибули дві делегації Угорщини, в тому числі голова МЗС Угорщини Петер Сіярто. Офіційний Київ заявив, що розцінює такі вояжі як спроби можливого втручання Угорщини у внутрішні справи України перед дочасними виборами у Верховну Раду 21 липня.