Підсумки візиту Столтенберґа: «НАТО підтримує Україну»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Очільник НАТО сказав, що Північноатлантичний альянс не визнавав і не визнає анексії Росією українського півострова Крим і наголосив на важливості виконання Мінських угод усіма сторонами. Президент тим часом заявив, що Україна готова «прискорити підготовку до членства в НАТО». Що означає цей візит і чи дійсно чекають Україну в НАТО? Це обговорювали з головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Бєлєсковим і начальником управління двостороннього військового співробітництва Генштабу ЗСУ Віталієм Кузьменком у програмі «Ваша Свобода».