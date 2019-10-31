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31 жовтня 2019, Київ 17:56
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Підсумки візиту Столтенберґа: «НАТО підтримує Україну»

Підсумки візиту Столтенберґа: «НАТО підтримує Україну»
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Очільник НАТО сказав, що Північноатлантичний альянс не визнавав і не визнає анексії Росією українського півострова Крим і наголосив на важливості виконання Мінських угод усіма сторонами. Президент тим часом заявив, що Україна готова «прискорити підготовку до членства в НАТО». Що означає цей візит і чи дійсно чекають Україну в НАТО? Це обговорювали з головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Бєлєсковим і начальником управління двостороннього військового співробітництва Генштабу ЗСУ Віталієм Кузьменком у програмі «Ваша Свобода».

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