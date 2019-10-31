Україна готова «прискорити підготовку до членства в НАТО» – Зеленський про ПДЧ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив намір України в майбутньому вступити до НАТО. Про це глава держави заявив 31 жовтня в Києві на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом після засідання Комісії Україна – НАТО.

«Ми готові ще ближче співпрацювати з альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливості приєднання України до ПДЧ (плану дій щодо членства – ред.). Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує на такий формат відносин з альянсом», - сказав Зеленський.



Він також повідомив, що під час засідання Комісії Україна – НАТО сторони домовилися про оновлений консолідований пакет проєктів.

31 жовтня в Україні перебуває з візитом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Пізніше цього ж дня очікується виступ Столтенберґа у Верховній Раді.