Генеральний секретар НАТО процитував вірш Тараса Шевченка у Верховній Раді

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ процитував вірш українського письменника Тараса Шевченка під час свого виступу у Верховній Раді.

«Коли я минулого разу мав честь виступати перед цим парламентом, перед Верховною Радою два роки тому, я процитував Тараса Шевченка. І я хочу ще раз його процитувати. Він написав: «Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше – спати, спати… І спати на волі», – сказав Столтенберґ.

Під час свого виступу він заявив, що «двері НАТО залишаються відчиненими» для України.

Втім, Столтенберґ наголосив на необхідності впровадити рекомендації Венеціанської комісії щодо прав меншин. 30 жовтня, у день візиту президента Росії Володимира Путіна до Будапешта, Угорщина наклала вето на спільну заяву НАТО про Україну. Угорщина відмовилася від заяви через відсутність згадки про нібито «позбавлення прав» угорської меншини в Україні.

Перед виступом у парламенті Столтенберґ зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським в Маріїнському палаці в Києві. Очільник НАТО сказав, що Північноатлантичний альянс не визнавав і не визнає анексії Росією українського півострова Крим й наголосив на важливості виконання Мінських угод усіма сторонами.​

Зеленський заявив, що Україна готова «прискорити підготовку до членства в НАТО».