Угорщина підтримала заяву НАТО щодо України – Сійярто

Угорщина розблокувала заяву представників країн НАТО щодо України. Про це, як повідомив угорський новинний портал Origo, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. За його словами, таке рішення ухвалили після того, як у документі були враховані пропозиції Будапешта щодо угорської громади, яка проживає на Закарпатті.

«Пропозиції були взяті до уваги в останній момент», – сказав Сійярто, додавши, що саме тому Будапешт підтримав спільну заяву послів НАТО.

Раніше сьогодні було оприлюднено заяву Комісії НАТО – Україна з 11 пунктів.

Угорщина заблокувала заяву напередодні через відсутність у її первісному тексті згадки про нібито «позбавлення прав» угорської меншини в Україні.

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Вони зіпсувалися після ухвалення у вересні 2017 року українського закону про освіту, який, на думку Будапешта, обмежує права українських угорців, що живуть на Закарпатті (закон передбачає, серед іншого, ширше впровадження української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин). У свою чергу, Київ заявляє, що Україна повністю гарантує захист прав нацменшин, а закон про мову лише розширює їхні можливості як повноправних представників українського суспільства.