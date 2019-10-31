У НАТО назвали умову нормалізації відносин із Росією

У НАТО заявили про неможливість нормалізації відносин з Росією, доки ця країна не продемонструє дотримання міжнародного права і міжнародних зобов’язань. Про це йдеться в ухваленій 31 жовтня заяві Комісії Україна – НАТО, розміщеній на сайті альянсу.

У документі йдеться, що реакція НАТО на незаконні дії Росії в Україні відповідає та підтримує загальні міжнародні заходи, зокрема, запровадження санкцій.

«Ситуація «справи у звичному режимі» неможлива без чітких, конструктивних змін у діях Росії, що продемонструють дотримання міжнародного права і міжнародних зобов’язань та відповідальності», – вказує Північноатлантичний альянс.

Раніше 31 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив намір України в майбутньому вступити до НАТО. «Ми готові ще ближче співпрацювати з альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливості приєднання України до ПДЧ (плану дій щодо членства – ред.). Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує на такий формат відносин з альянсом», - сказав Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Києві.

Зеленський також повідомив, що під час засідання Комісії Україна – НАТО сторони домовилися про оновлений консолідований пакет проєктів.