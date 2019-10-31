Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 жовтня 2019, Київ 13:29
Новини | Політика

Виступ генерального секретаря НАТО у Верховній Раді – трансляція

Дивитись коментарі

31 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступає у Верховній Раді України. Радіо Свобода транслює подію наживо.

Столтенберґ уже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським в Маріїнському палаці в Києві. Очільник НАТО сказав, що Північноатлантичний альянс не визнавав і не визнає анексії Росією українського півострова Крим й наголосив на важливості виконання Мінських угод усіма сторонами.​

Зеленський заявив, що Україна готова «прискорити підготовку до членства в НАТО».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG