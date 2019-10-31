Виступ генерального секретаря НАТО у Верховній Раді – трансляція

31 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступає у Верховній Раді України. Радіо Свобода транслює подію наживо.

Столтенберґ уже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським в Маріїнському палаці в Києві. Очільник НАТО сказав, що Північноатлантичний альянс не визнавав і не визнає анексії Росією українського півострова Крим й наголосив на важливості виконання Мінських угод усіма сторонами.​

Зеленський заявив, що Україна готова «прискорити підготовку до членства в НАТО».