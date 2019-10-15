Начальник Генштабу британського війська: Британія щодня веде війну з Росією

Лондон – Чільний британський військовий заявив, що Сполучене Королівство щодня перебуває у стані війни з Росією. Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал сер Нік Картер зазначив, що у цій щоденній війні не задіяні бомбування чи важка артилерія. Йдеться передовсім про кібернетичний простір як основне поле битви. На думку британського генерала, Росія використовує нові реалії і нові підходи у веденні бойових дій з сильними західними супротивниками, і союзники з НАТО мають змінювати свій підхід до самої концепції ведення війни за сучасних умов.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал сер Нік Картер заявив, що той спосіб, у який Росія інтерпретує міжнародно прийнятні правила ведення збройних конфліктів, загрожує цілому етичному і законному підґрунтю, яким послуговуються західні партнери, розглядаючи бойові дії будь-де у світі. За словами генерала Картера, Росія нині становить собою значно більшу загрозу, аніж це було ще 5 років тому.

«Росія постає помітно більшою загрозою сьогодні, аніж це було ще, скажімо, 5 років тому. Сама картина того, як змінюється поняття бойових дій, просто змушує нас розпочати активне обговорення того, як саме виглядатиме майбутнє ведення війни», – заявив він.

На думку британського генерала, зміна способу ведення бойових дій, яку нині демонструє поведінка Росії у різних частинах світу, дещо стирає кордони між війною і миром у їхньому традиційному розумінні. Відтак дві речі нині викликають занепокоєння не лише у британських військових, а й у їхніх партнерів з Північноатлантичного альянсу. Якщо визначити це все описово в одному реченні, це може читатися як «загадка, оповита тенетами кібернападу, яку втілюють у життя так звані «зелені чоловічки». Останнє постає доволі незавуальованим посиланням на російське захоплення українського півострова Крим у 2014 році. У зв’язку з цим на перший план виходить низка запитань, як то «Коли війну можна трактувати як «не війну»?», «Чи кібернапад можна прирівняти до акту проголошення війни?», а також «Чи вояки в одностроях без розпізнавальних знаків, як це було тоді, коли Росія вдерлась до Криму, трактуються як загарбницькі підрозділи іншої країни?».

Британський фахівець з питань сучасної воєнної доктрини Королівського інституту стратегічних досліджень Ювен Макґра вважає, що головною метою Кремля за даних обставин є посіяти невпевненість у своїх опонентів, а разом з цим і певний розпач від того, що досі не викладено достеменних військових інструкцій, як дати собі раду з цією «війною у сірій зоні».

«Кремлівські стратеги нині вже «запатентували» цілу низку цілком неочікуваних і нечуваних досі тактичних ходів, як от введення «зелених чоловічків» або втручання у вибори за кордоном, використовуючи ціле військо інтернетних ботів, які не те, що не мають одностроїв і розпізнавальних знаків, вони навіть не мають обличчя. При цьому не варто забувати про російську війну з використанням дезінформації», – зазначив Ювен Макґра.

Переклад твіту: «Дезінформаційна війна, яку веде Росія тільки розпочинається».

Саме з цих причин начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал сер Нік Картер вважає, що традиційна концепція ведення бойових дій, як таких, які мають місце на суходолі, морі або у повітрі, є вже застарілою.

«Нині я почуваюся на війні буквально щодня. І не йдеться про те, що навколо вирують танкові наступи у полях, кораблі завдають торпедних ударів на морі, а бомбардувальники скидають свій смертоносний вантаж з повітря. Війна переноситься у невидиму кібернетичну площину. І у центрі усього всього постає інформація. Озброєння майбутнього стає цілковито інформаційно-центричним», – сказав начальник Генштабу Збройних сил Великої Британії.

Росія – кібернетичний нападник без маски

Загалом кібернетична агресія викликає занепокоєння не лише у Британії, а й поміж британських партнерів з НАТО. На засіданні Парламентської асамблеї у Лондоні генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ вже вчергове наголосив, що кібернетична загроза безпеці Північноатлантичного альянсу дедалі зростає.

«Кібернетична загроза країнам-членам НАТО стає дедалі частішим явищем. Ця загроза набирає заплутаніших і більш руйнівних форм. І ця загроза походить як від «акторів», які уособлюють собою певні країни, так і від тих, кого важко прив’язати до якоїсь держави. Єдиним «актором», який представляє конкретну державу, постає саме Росія», – заявив у Лондоні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

Переклад твіту: «За словами генерального секретаря НАТО, нинішні кібернетичні загрози походять від державних і недержавних акторів. Єдиним державним актором, якого назвав пан Столтенберґ, була Росія. Час врешті вже освистать того актора з усіх напрямків».

Виконавчий директор британського Національного центру кібернетичної безпеки Кіран Мартін висловив занепокоєння щодо зухвалості і агресивності тактики ведення не лише бойових дій, а й невидимої кібернетичної війни з боку Росії.

«Британія постає перед налаштованою, зухвалою і агресивною Росією, яка прагне досягти політичного зиску, використовуючи нові ходи і задіюючи при цьому високі технології», – сказав Кіран Мартін.

При цьому Мартін додав, що британська влада розкрила торік «ворожу кампанію, яку вело російське шпигунське відомство ГРУ». Цілями кібернетичних нападів росіян були британські політичні інституції, представники бізнесу, засоби масової інформації і навіть спорт у Сполученому Королівстві.