«Хочу винаходити кібер-протези»: діти спробували себе на чолі айті-компанії

Ольга Пона

Талановитих дітей-програмістів запросили на день покерувати IT-компанією. Благодійний фонд Generation+ проводить таку школу професій для дітей з прийомних і багатодітних сімей, дітей-переселенців та тих, у кого батьки мають інвалідність.

Ми спитали підлітків, що б нового вони хотіли винайти у цій сфері, та як вони ставляться до «залипання» сучасних людей у гаджети. Так, Ілля хотів би зайнятися виробництвом кібер-замінників органів людини. А Вероніка вважає, що залежність від соціальних мереж має і небезпечний, і позитивний бік: вони ізолюють від реального світу, однак, дають можливість знайти близьких людей у віддалених країнах, а не лише у власному оточенні.

Учасники програми – це 52 підлітки, яких обирали на основі анкетування та психологічного тестування. Географія походження – здебільшого Київ та Київська область, але також є діти, які вимушено переселилися з непідконтрольних територій України.

Всі ці діти з якихось причин не мали змоги ані отримати якісну освіту, ані визначитися з майбутньою професією, а деякі – навіть не мали елементарних умов для здорового психічного та фізичного життя.

«Кожна дитина – це своя історія, вони всі мене вражають, але найбільше – те, що вони, незважаючи на всі ці труднощі, які випали на їхню долю, продовжують мріяти, закохуватися, знаходять друзів і вірять в щасливе майбутнє. Це надихає», – каже організаторка заходу та директор благодійного фонду Generation+ Юлія Жирова.

На щастя, її врятували, вона потрапила до реабілітаційного табору, де їй допомогли подивитися на цей світ інакше



«Серед учасників мене найбільше з усіх зачепила історія однієї дівчинки, яка в свої 12 років вперше пішла з дому, тому що батьки вживали алкоголь і застосовували проти неї фізичну силу, – каже Юлія. – В 14 років її забирає Служба у справах неповнолітніх. У той момент її кидає її хлопець і найвірніший друг, тож вона вирішує вчинити самогубство – кинутися під машину. На щастя, її врятували, вона потрапила до реабілітаційного табору, і там зустріла добру директорку, яка проявила до неї співчуття, труботу і допомогла подивитися на цей світ інакше. Сьогодні ця дівчинка у нас в проекті, у неї є дві великі мрії: перша – стати шеф-кухарем, друге – щоб дитинство якнайшвидше закінчилося».

Проект Generation+ – це річна програма з розвитку підлітків на етапі переходу в доросле життя, її фінансують два закритих бізнес-клуби, CEO Club Ukraine та Young Business Club. У програмі є кілька блоків, які включають виїздні табори, зустрічі з експертами та мотиваціними тренерами, екскурсії на виробництва та фірми, корпоративне наставництво, допомога у виборі професії, неформальне спілкування та психологічна підтримка.