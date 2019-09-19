Тиждень проти булінгу від Docudays UA: прийом заявок від шкіл розпочато

Київ – Кожна дитина має почуватись захищеною, переконана команда фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Зараз вона розпочали прийом заявок від шкіл на проведення у жовтні тижня проти булінгу. Відібрані школи отримають доступ до спеціально підготовлених навчальних матеріалів та двох документальних стрічок, які можна буде показати та обговорити. Про те, що саме планується, та хто і як може долучитись до Docu/тижня проти цькування у школах, Радіо Свобода поговорило із координаторкою проєкту Оленою Шульгою.

Що таке Docu/тиждень проти булінгу?

Основа тижня – це дві документальні стрічки: для учнів 8–11 класів пропонується фільм «Булер» американського режисера Лі Гірша, а для учнів 5–7 класів – «Джованні та балет на воді» режисерки з Нідерландів Астрід Буссінк.

«Обидві стрічки розповідають про дітей, які потрапляють так чи інакше у ситуації цькування, нерозуміння, несприйняття їх іншими дітьми. Таким чином, ми сподіваємося, що діти, які їх дивитимуться, зможуть відчути ці емоції через історії інших людей і самі в такі історії не потраплять», – каже Олена Шульга.

Окрім того, за її словами, експерти проєкту спільно з Міністерством освіти і науки розробили низку навчальних матеріалів, методичних рекомендацій та сценаріїв для проведення уроків.

Там пояснюється, з одного боку, що таке документальне кіно, на чому воно будується, як його дивитись і обговорювати, а з іншого боку, розповідається про те, що таке булінг, як його розпізнати та як йому протидіяти у будь-якій ролі – і постраждалого, і свідка, а також про те, що з булером також потрібно розмовляти, і що таким дітям також потрібна допомога.

І ще один захід – це батьківські збори.

«Ми хочемо, аби вчителі поговорили з батьками і дали їм розуміння, і що таке булінг, і тієї ситуації, яка зараз складається у законодавстві: щоб вони розуміли, що держава робить для вирішення проблеми, і як вони можуть допомогти», – розповідає експертка.

Провести ці заходи школи зможуть упродовж жовтня, обравши зручний для себе тиждень.

Хто може подаватись?

Реєстрація на сайті вже відкрита і триватиме до 27 вересня. Планується, що участь у проєкті цього року зможе взяти 200 шкіл, а пізніше організатори планують його вдосконалювати і розширювати.

Податись може будь-яка школа: державна, приватна або альтернативна. Заявку можуть заповнити вчителі, педагоги-організатори, психологи або бібліотекарі за погодження з адміністрацією навчального закладу: для невеликих шкіл – до 500 учнів – це може бути один координатор, для шкіл 500–1000 учнів бажано мати двох координаторів, а школи, що мають понад 1000 учнів, мають запропонувати трьох координаторів.

30 вересня команда проєкту оголосить результати.

Як відбувається відбір?

Основний критерій відбору – наявність у тих, хто планує проводити Docu/тиждень, сертифікатів про проходження курсів із протидії булінгу, прав людини, медіації та медіаграмотності.

«Йдеться про курси, що навчають правильно вести діалог і не порушувати нічиї права. Це можуть бути і офлайнові, і онлайн-курси різних організації, тобто ми просимо вчителів надсилати нам сертифікати, щоб бачити їхній рівень підготовки», – пояснює Олена Шульга.

Окрім того, потрібно буде написати листа, в якому треба пояснити мотивацію взяти участь у цьому проєкті.

«Є такий ще момент: якщо школи дуже хочуть взяти участь у проєкті, але у них немає нікого із сертифікатом, на онлайн-платформах EdЕra та Prometheus є курси відповідної тематики (їх назви можна подивитися у нас на сайті), і можна почати їх проходити, бо до жовтня ще є час. Тоді просто ми просимо зазначити у формі реєстрації, що вчитель почав їх проходити», – зауважує експертка.

Що ще робить Docudays UA в рамках кампанії проти цькування?

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA у березні оголосив про початок кампанії проти цькування в школах.

В її рамках експерти розробили буклет, що пояснює явище кібербулінгу та механізм реагування на такі випадки, а також містить контакти для юридичної та психологічної допомоги.

Окрім того, за результатами конкурсу шкільних творів «Як я перестав/перестала бути жертвою кібербулінгу» на основі 5 історій переможців планують зняти документальні фільми.