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10 Вересень 2019, Київ 00:26
Новини | Суспільство

Українська реперка Аlyona Alyona випустила кліп про цькування у школі

У жовтні 2018 року Alyona Alyona презентувала свій дебютний кліп на пісню «Рибки». Наразі кількість переглядів відео на YouTube сягнула майже двох мільйонів

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Українська реперка Аlyona Alyona (Альона Савраненко) випустила 9 вересня кліп на пісню «Булінг». За кілька годин на YouTube відео зібрало більше сотні тисяч переглядів.

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Майже третина українських підлітків заявляють, що стали жертвами цькування в інтернеті, свідчать дані опитування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), представленого 4 вересня.

Майже 59% опитаних в Україні зізналися, що вони знають про наявність онлайн-груп школярів, де діти обмінюються інформацією про своїх однолітків із метою цькування.

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В опитуванні взяли участь понад 170 тисяч молодих людей віком від 13 до 24 років із 30 країн, зокрема України. При цьому третина молодих людей у 30 країнах світу заявили, що стають жертвами онлайн-булінгу, а кожна п’ята молода людина змушена була пропускати заняття в школі через кібербулінг і насильство.

Понад пів року тому в Україні набули чинності зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо штрафів і виправних робіт за булінг у школах. Перше рішення у таких справах ухвалив у лютому бориспільський суд: батьків школярки, що виклала у мережу «непристойні фото» іншої дівчинки, оштрафували на 850 гривень.

Відомі також випадки притягнення до відповідальності за цькування вчителя. Правозахисники, тим часом, зауважують, що нинішні законодавчі рамки завузькі і не можуть повною мірою захистити від, наприклад, переслідування в інтернеті.

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