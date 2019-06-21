Керівник Генштабу британського війська: Росія перетворює Донбас на бойову лабораторію

Командувач Збройних сил Великої Британії відвідав передову на лінії контакту українського війська і російських гібридних сил на сході України. Генерал сер Марк Карлтон-Сміт заявив, що він побачив на Донбасі справжню лінію фронту, на якій Росія випробовує нові способи ведення війни, які, за словами Карлтон-Сміта, можуть одного дня бути повернуті проти Заходу. Британський військовий також заявив, що Росія перетворює окуповані терени Донбасу на полігон і бойову лабораторію у протистоянні не лише з Україною, але й із країнами західного альянсу.

Генерал Карлтон-Сміт став найпершим начальником Генерального штабу британського війська, який відвідав лінію розмежування на сході України. Британський військовий визначив тактику Росії на окупованих теренах України як поєднання вбивств, політичного втручання, пропаганди, кібернетичних нападів, використання кримінальних банд та збройних формувань паралельно з традиційною війною з шанцями, танками та артилерією.

Сер Марк також визначив таку тактику Кремля як «тіньову війну», висунувши застереження, що одного дня все це може бути спрямовано, окрім України, ще й на країни західного альянсу.

Росіяни не грають за жодними правилами. Для них нині немає правил. І тепер треба визначати власні політичні і військові рівні терпіння

«Росіяни не грають за жодними правилами. Для них нині немає правил. І тепер треба визначати власні політичні і військові рівні терпіння», – заявив начальник генерального штабу британського війська сер Марк Карлтон-Сміт.

Британське видання The Sun пише, що мета президента Росії Володимира Путіна в Україні проста: забезпечити, аби Україна не змогла досягти справжньої і успішної незалежності, бо це, на думку Кремля, може надихнути інших. А позаяк жодна країна, яка веде активні бойові дії, не може стати членом НАТО, то війська США не опиняться на російському кордоні.

Оглядач газети з оборонних питань додає, що Україна є єдиним союзником Великої Британії, який активно протидіє російській «гібридній війні» і «битві у сірій зоні», як називають російську тактику військові аналітики. Росія змінює правила ведення війни, завдаючи «удари нижче пояса, достатньо болючі, аби завдати серйозної шкоди Україні, але недостатні, щоб спровокувати повномасштабну війну.

Велика Британія надає українському війську життєво важливу допомогу, а також направляє своїх військових інструкторів для навчання українських військовослужбовців. Із 2015 року 13 тисяч українських військовиків пройшли курси підготовки, які проводили британські фахівці. Але є ще одна причина, чому Британія допомагає Україні, пише видання, – це вивчення технік бою, які на Донбасі відшліфовують росіяни.

Генерал Карлтон-Сміт у ході відвідин лінії фронту на Донбасі наблизився до лінії фронту під Донецьком на 2,5 кілометри, таким чином опинившись у радіусі ураження російської артилерії. Ситуація там, пише газета, важка: російські гібридні сили мають більш ніж 470 танків і сотні одиниць артилерії й ракетних установок на понад 300-кілометрову лінію фронту. Все це перебуває під командуванням російських генералів, зокрема, генерала-майора Примакова в Донецьку і генерала-лейтенанта Князева в сусідньому Луганську.

Усі вже звикли до цього конфлікту. Але ми перебуваємо на передовій. Ми стримуємо тут агресивні дії Росії

Керівник Генерального штабу британського війська зустрівся з українським генералом-лейтенантом Олександром Сирським, командувачем операції Об’єднаних сил, який висловив побоювання, що війна на сході Україні забувається Заходом.

«Це те, що нас непокоїть. Бо всі вже звикли до цього конфлікту. Але ми перебуваємо на передовій. Ми стримуємо тут агресивні дії Російської Федерації», – сказав Сирський.